Em setembro de 2022, Eric Bastos Gorgens desbravou uma das zonas mais remotas da Amazónia para chegar a uma árvore de quase 90 metros de altura. Por zoom, falou com a SÁBADO sobre a expedição

Chegar à árvore mais alta da Amazónia foi "uma alegria imensa" para o investigador brasileiro Eric Bastos Gorgens. Desde 2017 que sabia da existência do angelim-vermelho nos confins brasileiros da maior floresta do mundo mas para lá chegar, passou por uma expedição falhada e por 20 quilómetros a abrir caminho de facão na mão, numa das zonas mais remotas entre os estados do Amapá e Pará.