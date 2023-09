Detido suspeito de homicídio de jovem da lista 30 Under 30 da Forbes

A polícia de Baltimore, nos Estados Unidos, revelou ter detido um suspeito do homicídio de Pava LaPere. A jovem de 26 anos tinha entrado recentemente na lista 30 Under 30 por impacto social, da revista Forbes, que destaca os mais brilhantes empreendedores. Morreu no dia 22 de setembro.







EcoMap Technologies / Instagram

Foi na manhã desta segunda-feira, 25, que LaPere foi encontrada morta no seu apartamento, depois de ter sido dada como desaparecida. De acordo com as informações dadas pelas autoridades locais, a jovem apresentava sinais de traumatismo, condição que muitas das vezes é causada por quedas.O homem detido, Jason Billingsley de 32 anos, parece não ter qualquer relação com a empreendedora. O suspeito também era procurado por acusações de violação, tentativa de homicídio e fogo posto, crimes que terão sido cometidos no 19 de setembro.O suspeito já esteve preso. Em 2015, deu-se como culpado num caso de agressão sexual. Sete anos depois, em outubro de 2022, conseguiu sair em liberdade condicional. À agência de notícias Associated Press (AP), a equipa de defesa que representou Jason Billingsley em 2022 considerou ser muito cedo para comentar o caso.O pai de Pava LaPere, Frank LaPere, recordou a filha numa homenagem a que acorreram 100 pessoas. Afirmou que Pava "sabia o que queria e não havia nada que a pudesse atrapalhar". Já Sherrod Davis, cofundador do EcoMap , a empresa de tecnologia criada de raiz por Pava LaPere, disse que a colega "viu coisas que ninguém mais viu". "Ela viu uma nova Baltimore, não repleta de crime e miséria, mas que era um símbolo de prosperidade e inovação. Ela pegava em pessoas de todas as comunidades e ligava-as ao que precisavam, quando precisavam".Licenciada pela Universidade John Hopkins, Pava LaPere esteve envolvida em vários esforços para expandir as oportunidades para outros jovens empreendedores enquanto estudava. A Ecomap Technologies surgiu assim enquanto era estudante universitária: processa dados de empresas, organizações não-governamentais e de educação e melhora o seu acesso e interpretação. Da lista de clientes fazem parte empresas de renome como a Meta, dona do Facebook e do Instagram.