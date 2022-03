Morreu Taylor Hawkins, baterista dos Foo Fighters, aos 50 anos

Morte do norte-americano de 50 anos foi anunciada uma hora antes dos Foo Fighters subirem a palco num festival em Bogotá, na Colômbia. Baterista terá sido encontrado morto no quarto do hotel onde a banda está hospedada

Morreu o baterista dos Foo Fighters, Taylor Hawkins, anunciou a banda de rock alternativo norte-americana durante a noite desta sexta-feira.





Segundo meios de comunicação locais, o músico, que integrou a banda em 1997, foi encontrado morto no quarto do hotel onde a banda está hospedada em Bogotá, na Colômbia, para onde estava agendada uma atuação no festival Estéreo Picnic.

"A família Foo Fighters está devastada pelo trágico e prematuro desaparecimento do nosso querido Taylor Hawkins. O seu espírito musical e risos contagiantes viverão para sempre connosco. Os nossos corações estão com a mulher, filhos e família", escreveu a banda, na rede social Twitter, pedindo que a privacidade da família fosse respeitada.



Os Foo Fighters era um dos cabeças de cartaz do festival, com atuação marcada para a noite desta sexta-feira e a morte de Hawkins foi anunciada uma hora antes de subirem ao palco.

O baterista cresceu em Laguna Beach, na Califórnia, onde começou a estudar música.

A banda foi fundada em 1994 por Dave Grohl, anteriormente baterista dos Nirvana, após a morte de Kurt Cobain. Desde então, os Foo Fighters, com o baixista Nate Mendel e os guitarristas Chris Shiflett e Pat Smear, lançaram 10 álbuns de estúdio e singles que ficaram para a história como "Everlong", "Times Like These", "Learn to Fly" ou "Best of You".

O conjunto norte-americano venceu 12 Grammys e entrou para o Rock & Roll Hall of Fame em 2021.