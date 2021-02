Morreu a atriz Carmen Dolores. Tinha 96 anos

Morreu a atriz Carmen Dolores, que foi uma das fundadoras da Casa do Artista e que se retirou dos palcos em 2005 ao fim de 60 anos de carreira.







Carmen Dolores

Carlos Avilez está destroçado com a morte da amiga Carmen Dolores: "É verdade, morreu a Carmen Dolores. Além de uma grande atriz, era uma grande senhora. Estou destroçado", explica o encenador à revista FLASH!, confirmando a morte da atriz, que tinha 96 anos.Jorge Silva Melo, também encenador, já reagiu à morte de Carmen Dolores, partilhando uma imagem da atriz.Em 2018, foi condecorada por Marcelo Rebelo de Sousa com as insígnias de Grande-Oficial da Ordem do Mérito. Antes, Jorge Sampaio tinha-a agraciado com o grau de Grande-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique.Carmen Dolores nasceu a 22 de abril de 1924. A sua carreira passou pela rádio, cinema e teatro. A primeira vez que subiu a um palco de teatro foi em 1945, com a Companhia Os Comediantes de Lisboa.Em 1951, foi para o Teatro Nacional D. Maria II, cuja diretora era Amélia Rey Colaço.Dolores foi uma das criadoras do Teatro Moderno de Lisboa, em 1961, que atuava no Cine-Teatro Império.A atriz também trabalhou com o realizador José Fonseca e Costa em dois filmes, A Mulher do Próximo (1988) e Balada da Praia dos Cães (1987).Também participou em algumas telenovelas.