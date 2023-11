Marina Machete no top 20 da Miss Universo

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Começou por concorrer à Miss Portugal em outubro deste ano, onde ganhou a grande coroa. Passado um mês, Marina Machete voltou a pisar os palcos, desta vez da Miss Universo, onde acabou por se classificar na madrugada deste domingo, 19 de novembro, no top 20.







REUTERS/Jose Cabezas

A modelo e também hospedeira de 28 anos, Marina desfilou em El Salvador, onde decorreu a competição. Apesar de não ter conseguido o título de Miss Universo foi quem garantiu a melhor posição de sempre para uma mulher transgénero.Da lista de candidatas destacaram-se também, além das duas mulheres trans (Marina Machete e Rikkie Valerie Kollé), Michelle Cohn e Camila Avella, ambas mães e casadas, Yuliia Pavlikova, uma mulher de 30 anos vinda da Bulgária, e ainda a enfermeira plus-size do Nepal, Jane Dipika Garret.A coroa e as flores finais acabaram por ser entregues à Nicarágua, mais precisamente à modelo e comunicadora de 23 anos, Sheynnis Palacios. O segundo lugar ficou com a tailandesa de 27 anos Anntonia Porsild, e o fecho do pódio com a australiana Moraya Wilson, de 22.