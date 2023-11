Neil deGrasse Tyson: “Se os aliens viessem à Terra diriam: ‘Não há sinal de inteligência aqui’”

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Com o espaço como pano de fundo, Neil deGrasse Tyson fala à SÁBADO por Zoom. Durante 36 minutos, encaixados na sua agenda muito preenchida explica porque escreveu um livro para nos mostrar como olhar para os problemas do espaço e com uma visão mais científica iria ajudar a resolver os problemas que enfrentamos. O astrofísico norte-americano que se tornou um dos maiores divulgadores da ciência da atualidade, com documentários e dezenas de livros, diz que os seus colegas têm de se esforçar para tornar o tema mais apelativo. “Trabalhei duro para conseguir. Não é apenas dizer: sei falar, logo sei comunicar com milhões. Tem de se saber o que se passa na cabeça das pessoas.”