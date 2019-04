Jovens agredidas por motorista em Lisboa

Porém, o motorista mostrou resistência, lê-se no testemunho. "O motorista foi arrancando com o carro devagarinho e começou a argumentar connosco explicando que a Taxify/Bolt não lhe paga que ele parasse no Cais do Sodré, inicialmente os ânimos estavam tranquilos e ainda chegámos a brincar os três, até que lhe tentámos nós explicar que seria de facto importante para nós perceber se o senhor pararia no Cais do Sodré ou não pois eu tinha um barco para apanhar no prazo de 15 minutos e caso não fosse possível para este senhor, a viagem seria cancelada e pediríamos outro carro."



"Vocês não me entendem porque a Taxify/Bolt não me paga", afirmava o motorista. Tânia terá avisado que ia cancelar a viagem. De seguida o motorista exigiu que as duas passageiras saíssem da viatura, o que recusaram.



À recusa, seguiram-se as agressões: "O sujeito saiu porta fora do carro e veio em direção à minha porta, agarrou-me e tentou arrancar-me a força de dentro do carro. Rasgou-me todo o meu casaco e mandou-me para o chão no meio da estrada. À Ksenia que ainda se encontrava dentro do carro ele deu-lhe uma palmada/soco na cara deixando-a a cara em sangue, rebentando-lhe o nariz e um pouco do lábio superior. Assim que eu caí no chão ele entrou para dentro do carro junto da Ksenia e começou a puxá-la, puxando até pelos cabelos. Gritei, pedi ajuda, tentei ajudar a Ksenia e tudo o que eu vi foi aquele sujeito em cima dela como se fosse um louco obrigando-a a sair de dentro do carro para que ele fugisse", escreveu Tânia.



Segundo a publicação no Facebook, foi apresentada uma queixa contra o motorista. A SÁBADO já contactou a PSP e aguarda resposta.



De acordo com o Notícias ao Minuto, a Bolt confirmou as agressões: "A Bolt já bloqueou o motorista em questão e está 100% disponível para participar na investigação do que aconteceu, pois a segurança dos clientes é a sua primeira prioridade. A empresa já está em contacto com a cliente e irá garantir todas as despesas de saúde necessárias".



Sobre a questão do trajeto, a Bolt indica que é possível incluir uma paragem depois do início da viagem, mas não ao início. "Tanto o utilizador como o motorista podem sempre alterar o destino e colocar um novo antes de a viagem terminar, sendo que os motoristas que trabalham com a Bolt e com as outras plataformas estão conscientes de que isto pode acontecer. Quando esta situação acontece, o preço da viagem é ajustado de forma a refletir este novo destino e o motorista não é prejudicado pela alteração."



A SÁBADO pediu mais esclarecimentos à Bolt e aguarda resposta.

