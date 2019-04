Os restos mortais do suspeito de caça furtiva foram encontrados na quinta-feira passada no Parque Nacional Kruger, na África do Sul.

Um homem suspeito de caça furtiva foi esmagado até à morte por um elefante e depois comido por um grupo de leões no Parque Nacional Kruger, na África do Sul.

Cúmplices do caçador furtivo contaram à família do caçador o que aconteceu, que depois informou os funcionários do parque, que tem a maior área protegida do país, cobrindo cerca de 20 mil quilómetros quadrados.

Foi organizada um missão de resgate do corpo que se revelou complexa: os guardas só conseguiram encontrar o crânio e pedaços de calças da vítima na quinta-feira passada.

"Entrar no Parque Nacional Kruger ilegalmente e a pé não é sábio", comentou a direção do parque, que estendeu as suas condolências à família. "Tem muitos perigos e este incidente é mais uma prova disso."

O parque sul-africano tem muitos problemas com caça furtiva devido à alta procura de chifres de rinocerontes nos mercados asiáticos, onde se acredita que o pó dos chifres triturado tem propriedades curativas, numa tradição da Medicina Tradicional Chinesa que existe há mais de 2 mil anos.