Bolt colabora com investigação policial sobre agressões a passageiras

Duas jovens foram vítimas de agressões por parte de um motorista da plataforma eletrónica de transporte de passageiros Bolt em Lisboa.

Duas jovens foram vítimas de agressões por parte de um motorista da plataforma eletrónica de transporte de passageiros Bolt (antiga Taxify). As agressões ocorreram no dia 4 de abril, na Avenida da República, em Lisboa. Uma jovem foi atirada ao chão e outra foi agredida na face, ficando a sangrar. A empresa confirmou o sucedido, e garante ter bloqueado o motorista. "A empresa está em contacto com a cliente e está a tentar contactar o motorista, sendo que este está bloqueado até obtermos novas informações. Até lá, a Bolt está 100% disponível para participar na investigação policial", indica a resposta enviada à SÁBADO.



<blockquote class="embedly-card"><h4><a href="https://www.sabado.pt/vida/detalhe/jovens-agredidas-por-motorista-em-lisboa?ref=HP_DestaquesPrincipais">Jovens agredidas por motorista em Lisboa</a></h4><p>Duas jovens afirmam ter sido vítimas de agressões por parte de um motorista da plataforma eletrónica de transporte de passageiros Bolt (antiga Taxify). As agressões ocorreram no dia 4 de abril, na Avenida da República, em Lisboa. Uma das jovens, Tânia, relatou a agressão no Facebook.</p></blockquote>

<script async src="//cdn.embedly.com/widgets/platform.js" charset="UTF-8"></script>



"A Bolt condena qualquer forma de violência dirigida a utilizadores e motoristas da plataforma, pois acredita que todos os portugueses têm o direito de se mover pela cidade e obter rendimentos sem risco de coerção ou medo de situações de risco", frisa a empresa.



Questionada sobre o processo de controlo dos condutores, a empresa indica que todos os motoristas "têm que ter uma licença de motorista TVDE, onde são submetidos a uma formação de 50 horas e para a qual têm que provar a sua idoneidade. A todos os motoristas é também pedido o registo criminal antes de conduzirem com a plataforma". "Bloqueamos de imediato qualquer motorista que demonstre comportamentos agressivos", garante a Bolt.



No dia 4, duas jovens foram agredidas na sequência de um desentendimento com o motorista. À recusa de saída da viatura por parte das duas jovens, seguiram-se as agressões: "O sujeito saiu porta fora do carro e veio em direção à minha porta, agarrou-me e tentou arrancar-me a força de dentro do carro. Rasgou-me todo o meu casaco e mandou-me para o chão no meio da estrada. À Ksenia que ainda se encontrava dentro do carro ele deu-lhe uma palmada/soco na cara deixando-a a cara em sangue, rebentando-lhe o nariz e um pouco do lábio superior. Assim que eu caí no chão ele entrou para dentro do carro junto da Ksenia e começou a puxá-la, puxando até pelos cabelos. Gritei, pedi ajuda, tentei ajudar a Ksenia e tudo o que eu vi foi aquele sujeito em cima dela como se fosse um louco obrigando-a a sair de dentro do carro para que ele fugisse", escreveu Tânia.