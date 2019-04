A Guerra dos Tronos em números

A luta pelo Trono de Ferro já dura há sete temporadas mas este mês, a série adaptada dos livros de George R. R. Martin chega ao fim. Revelamos algumas curiosidades traduzidas em números para que possa recordar tudo o que aconteceu ao longo de 67 episódios.

Como forma de combate a algumas críticas sobre a presença e importância das personagens femininas, a partir da sexta temporada, estas ganharam maior destaque e para além das vinganças de Yara, Sansa, Daenerys e Cersei e da importância de Arya ao lado da irmã Sansa, também quase todos os reinos são dominados por mulheres.



7



Durante uma guerra confiar plenamente em alguém é quase impossível e o número de traições que aconteceram são prova viva disso. As mais significantes foram sete: Theon Greyjoy apoderou-se de Winterfell, a casa ancestral dos Stark. Tyrion Lannister traiu a própria família quando matou os pais de Tywin Lannister e se juntou a Daenerys. Ellaria Sand matou a filha de Cersei Lannister e Petyr Baelish traiu Eddard Stark. Walder Frey traiu os Stark no Red Wedding, a Patrulha da Noite matou Jon Snow e Stannis Baratheon usou a filha Shireen como oferenda numa batalha onde esta acaba queimada viva.



9



Outro dos motivos pelos quais a Guerra dos Tronos se tornou uma série obrigatória são os locais onde ocorrem as filmagens. Ao todo aconteceram em nove países: Irlanda do Norte, Escócia, Malta, Croácia, Espanha, Marrocos, Islândia, Canadá e Estados Unidos.

Na Irlanda do Norte foram filmadas as principais cenas como o Castle Ward que serviu como residência da família Stark e Tollymore Forest Park que representava o bosque do Reino do Norte. Até hoje, segundo o Independent, a Guerra dos Tronos já rendeu mais de 80 milhões de libras ao turismo.

O Doune Castle, na Escócia foi o cenário de algumas cenas do reino do Norte. O casamento de Khalessi e Kahl Drogo foi celebrado na Ilha de Gozo em Malta. Já a Croácia foi cenário do King’s Landing, do castelo dos Lannister e da cidade de Qarth.

Astapor, uma das três maiores da Baía dos Dragões foi filmada na cidade costeira de Essaouira em Marroco e na Islândia foram filmadas as cenas a Norte da Muralha. O Palácio de Dorne e a Arena de Daznak ficam realmente em Espanha.



10



A última temporada da Guerra dos Tronos atingiu uma média de investimento de 10 milhões de dólares por cada episódio e o número de espectadores nos Estados Unidos da América passou de 2,52 milhões na primeira temporada para 10,26 milhões na sétima.



29

Até agora, morreram mais de 29 personagens principais. Na primeira temporada, com ouro derretido pela cara abaixo, Viserys Targaryen morreu às mãos de Khal Drogo, que por sua vez acabou por morrer sufocado por Daenerys no último episódio. Eddard Stark também foi morto no nono episódio numa execução ordenada por Ilyn Payne.

Já o massacre do Red Wedding, na terceira temporada, deu baixa de Talisa Stark, Robb Stark e Catelyn Stark. Oberyn Martell teve o crânio esmagado por Gregor Clegane, conhecido por The Mountain no oitavo episódio da quarta temporada.



Tyron Lannister matou Shae e também o seu próprio pai Tywin Lannister. Na temporada seis, Ramsay Bolton foi comido pelos cães no penúltimo episódio durante a Batalha dos Bastardos e Hodor morreu num ataque dos White Walkers. A sétima temporada terminou com Arya a cortar a gargantar de Littlefinger.



138

Apesar de ser a série mais amada do mundo, gerou algumas polémicas, entre elas estão a quantidade de cenas de tentativas e violações que afetaram apenas personagens femininas. Ao todo foram 138 mulheres em comparação com 22 homens. Uma das cenas mais violentas aconteceu no quinto episódio da sexta temporada, onde a personagem Sansa Stark é brutalmente violada por Ramsay Bolton, cena esta que levou a que a senadora do Missouri, Claire McCaskill liderasse um boicote à série e várias vozes criticas se espalhassem nas redes sociais.



Infinitas

Com o final mesmo aí à porta, os fãs já começaram a apostar em vários desfechos e as teorias são infinitas.



Uns acreditam que Sansa e Tyron acabam juntos a governar Westeros. Outros dizem que Bran Stark vai acordar de um coma e perceber que tudo o que aconteceu não passou de imaginação dele, que a série acaba com ele deitado na cama a pedir à ama que lhe leia outra história ou até que foi o próprio que influenciou todas as personagens, sendo responsável por tudo o que aconteceu.

Há quem diga que os Stark acabam por combater o exército do Night King com o seu exército de fantasmas ou então que este é destruído pela Patrulha da Noite.

Jon Snow casa com Cercei ou então mata Daenerys, já que tem de atravessar a espada no coração de alguém que ame para assumir o trono.

Bran Stark é afinal Night King ou Jaime Lannister mata Cercei?

As teorias são mais que muitas mas o final ninguém pode adivinhar. As boas notícias é que já falta pouco para sabermos quem é que afinal se vai sentar no trono.