José Tolentino Mendonça vence Prémio Pessoa 2023

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O cardeal José Tolentino Mendonça é o vencedor do Prémio Pessoa 2023. Aos 57 anos (celebra amanhã 58), o perfeito do Dicastério para a Cultura e a Educação torna-se o 37º galardoado com esta distinção. O anúncio foi feito, esta quinta-feira, por Francisco Pinto Balsemão, que preside ao júri.







Paulo Calado

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

José Tolentino Mendonça foi criado cardeal a 5 de outubro de 2019 pelo Papa Francisco, nasceu em Machico, na Madeira, e tem-se destacado como poeta, sacerdote e professor. Desde o ano passado que é prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação no Vaticano, o equivalente ao Ministério da Cultura e da Educação num governo civil. "Além das suas funções eclesiásticas e pastorais, José Tolentino de Mendonça tem-se destacado no ensino universitário, no ensaio de reflexão teológica e filosófica e na poesia. É hoje uma das vozes fundamentais da poesia contemporânea portuguesa e europeia, tendo iniciado uma intensa e extensa carreira literária em 1990, com a publicação de Os Dias Contados, no mesmo ano em que foi ordenado padre na Diocese do Funchal", sublinha a organização do Prémio, em comunicado.O júri destaca ainda a "notável e diversificada atividade intelectual" do cardeal que "protagoniza uma conceção integradora, unificadora e universal da força espiritual da literatura, que lhe serve de guia desde sempre".O Prémio Pessoa pretende homenagear em vida os portugueses com contributos relevantes para o País. É atribuído pelo semanário Expresso e pela Caixa Geral de Depósitos. O júri desta edição foi ainda composto por Paulo Macedo, Ana Pinho, António Barreto, Clara Ferreira Alves, Diogo Lucena, Emílio Rui Vilar, José Luís Porfírio, Maria Manuel Mota, Pedro Norton, Rui Magalhães Baião, Rui Vieira Nery e Viriato Soromenho-Marques.No ano passado o Prémio foi atribuído ao médico e poeta João Luís Barreto Guimarães.