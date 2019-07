Em março de 1959, Gilberto lançou o álbum "Chega de Saudade", considerado por muitos o marco inicial da bossa nova, abrindo caminho para um novo estilo, fazendo uso apenas da voz e do violão.



Um ano depois, lançou "O Amor, o Sorriso e a Flor", contendo a célebre canção "Samba de Uma Nota Só" e em 1962 dividiu o palco com Vinícius de Morais, Tom Jobim e o grupo vocal Os Cariocas.



Apresentou-se no Festival de Bossa Nova, no Carnegie Hall de Nova Iorque, cidade onde fixou residência durante anos e onde lançou vários discos de sucesso.



Com a parceria com Stan Getz, o disco "Getz/Gilberto", que inclui o tema "Garota de Ipanema", recebeu um 'Grammy', considerado o Óscar da música, de melhor álbum em 1965.



Os últimos discos de João Gilberto foram "João, Voz e Violão" (2000), pelo qual foi distinguido com outro 'Grammy' na categoria 'Best World Music Álbum', e o CD "João Gilberto in Tokyo" (2004), segundo o portal de notícias UOL.



No entanto, e apesar de ser um dos artistas mais conceituados no Brasil, João Gilberto encontrava-se afastado dos palcos há mais de uma década.



A última vez que João Gilberto pisou os palcos foi em 2008, por ocasião das comemorações dos 50 anos da Bossa Nova.



Houve, nessa altura, uma expectativa de que o artista voltasse a atuar em novembro de 2011, numa digressão a decorrer no Brasil, intitulada "João Gilberto 80 anos - Uma Vida Bossa Nova".



No entanto, por motivos de saúde do músico, a primeira apresentação, que seria em São Paulo, viria a ser cancelada, assim como os restantes espetáculos agendados.



A decadência física, polémicas familiares, os problemas financeiros, ou contratos não concluídos fazem parte do conjunto de episódios que acabaram por marcar os últimos anos de vida do aclamado compositor brasileiro.



Uma das últimas vezes que o artista brasileiro foi visto em contexto musical foi em 2015, quando, com uma aparência debilitada, apareceu num vídeo partilhado na rede social Facebook da sua ex-mulher Cláudia Faissol, a tocar "Garota de Ipanema" com a sua filha mais nova.







João Gilberto morreu este sábado, aos 88 anos, e a causa da sua morte ainda não foi revelada.

