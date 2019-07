Mil quinhentos e sete quilómetros. Foi a distância que Blaya percorreu no último fim de semana de junho para três dos concertos incluídos na sua Macumba Tour. A antiga bailarina e cantora de Buraka Som Sistema, de 32 anos, também conhecida pelas aulas de kuduro, lançou o primeiro álbum – Blaya Con Dios – este ano, depois de ter batido recordes em 2018 com o hit Faz Gostoso.Foi a primeira mulher a atingir o número um das 50 músicas mais tocadas em Portugal na plataforma de streaming Spotify. O vídeo alcançou as 32,6 milhões de visualizações no YouTube e chegou aos ouvidos de Madonna – a cantora norte-americana incluiu uma versão da canção no seu último álbum Madame X.

