Nos primeiros nove meses do ano, a SÁBADO manteve a liderança destacada das vendas em banca no segmento das newsmagazines, aumentando para 6.027 exemplares a diferença em relação à sua concorrente direta. Num contexto generalizado de queda das vendas das publicações em papel, muito agravado pela pandemia que encerrou milhares de estabelecimentos durante um período alargado, a SÁBADO tornou-se também a terceira publicação de informação generalista mais vendida do país em termos de circulação impressa, superada apenas pelo Correio da Manhã e pelo Expresso.Ao todo, a SÁBADO vendeu em banca - o verdadeiro barómetro da escolha do leitor - uma média de 19.381 exemplares entre janeiro e setembro de 2020 (menos 10% em relação ao mesmo período de 2019), contra 13.354 da Visão (uma queda de 19%).Em termos de circulação impressa total, que incluem assinaturas e vendas em bloco, entre outros, a SÁBADO vendeu no mesmo período uma média de 33.967 exemplares semanais. Estes valores fazem da newsmagazine da Cofina a terceira publicação em papel mais vendida do país, superada apenas pelo Correio da Manhã (com uma venda média de 61.465 exemplares) e pelo Expresso (56.937 exemplares). Seguem-se a Visão (31.370), o Jornal de Notícias (29.629) e o Público (13.933)Em relação à circulação digital paga, a SÁBADO vendeu uma média de 1.307 exemplares semanais. Já a Visão registou uma média de 2.521 revistas vendidas, um número inflacionado nos últimos meses pelas mais de duas mil assinaturas digitais oferecidas pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.Pelo terceiro ano consecutivo, a SÁBADO foi distinguida com o prémio Cinco Estrelas na categoria de Revistas de Gestão e Grande Informação.Esta distinção, que tem por objetivo ajudar os consumidores a identificar o que de melhor existe no mercado em diferentes áreas, baseia-se numa avaliação feita ao longo dos últimos nove meses por mais de 260 mil consumidores com base em cinco variáveis: satisfação pela experimentação, relação preço qualidade, intenção de compra ou recomendação, confiança na marca e inovação.A cerimónia de entrega do galardão, que se realiza normalmente no início do ano, irá decorrer em formato digital devido à pandemia, a 21 de janeiro de 2021.