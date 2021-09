Manuel Marques: “Fazia imitações para lidar com o bullying”

Não foi fácil apanhar o ator Manuel Marques ao telefone. Para além das gravações da novela Festa é Festa, da TVI, que não pararam durante o verão, e onde faz rir com as peripécias do emigrante de França, Fernando Silva, o ator está a mudar de casa. Em junho terminou a relação de 15 anos com a mãe das suas duas filhas e está a namorar com a colega de novela, Beatriz Barosa.



Sexta-feira, 3

17H30



Olá Manuel, não conseguimos falar de manhã. Esteve ocupado?

Entrei no estúdio às 8h15 para fazer o teste à Covid – fazemos dia sim, dia não – e gravámos várias cenas no quarto de casa do casal Fernando Silva e São, de diferentes episódios. Foi até às 13h.