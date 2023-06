A 14 de junho, Manuel Proietti, de cinco anos, saiu do infantário e entrou no carro Smart ForFour com a mãe, Elena, e a irmã de três anos. A 150 metros do local, a sua viatura foi atingida por um Lamborghini Urus a bordo do qual seguiam quatro pessoas. Eram Vito Lo Iacono, Matteo Di Pietro, Marco Ciaffaroni e Giulia Giannandrea, jovens entre os 20 e os 23 anos que, com Leonardo Golinelli, compõem o grupo de YouTubers TheBorderline, que publicam vídeos no YouTube a cumprir vários desafios.