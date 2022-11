A SÁBADO falou com os psicólogos João Nuno Faria e Bárbara Ramos Dias sobre o fenómeno dos desafios nas redes sociais e tentou perceber o que leva os jovens a cumprirem-nos, mesmo que ponham a sua vida em risco.

Por que seguem os jovens os desafios do TikTok?

Desde parar a respiração, cozinhar frango com xarope ou respirar desodorizante, são vários os desafios do TikTok que se têm tornado virais pelas piores razões. Muitos deles são perigosos para a saúde mas altamente partilhados e experimentados entre os jovens. A SÁBADO falou com os psicólogos João Nuno Faria e Bárbara Ramos Dias para tentar entender o porquê destes desafios serem tão tentadores para os mais jovens.