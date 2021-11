Como as Finanças taxam os YouTubers e TikTokers

Rui Carlota tem 5,9 milhões de seguidores e quase 74 milhões de likes na sua conta de TikTok. O fisioterapeuta de Almeirim começou a publicar vídeos há menos de dois anos e já é o português com mais seguidores na rede social. "O meu primeiro vídeo foi uma montagem de imagens de pessoas a gritar dentro dos cestos da Madeira, que filmei em férias, com o som de um avião a aterrar", recorda à SÁBADO. O seu estilo é vídeos de drama e pânico, com montagens de animais em perigo de serem devorados ou pessoas a fugir de ondas gigantes, por exemplo. "Por dia passo 3 a 4 horas no TikTok. Procuro as imagens no Instagram e no YouTube, mas também faço conteúdo próprio." A brincadeira tornou-se mais séria quando recebeu propostas de marcas para fazer publicidade. Esta é única forma de ganhar dinheiro na rede social, porque em Portugal o TikTok ainda não paga aos criadores de conteúdos como acontece em países como Estados Unidos e Reino Unido.



Rui Carlota já fez vídeos para oito marcas – o primeiro foi para o Licor Beirão – e cobra entre 500 e 2.000 euros por vídeo. O rendimento ganho foi suficiente para Rui Carlota abrir atividade nas finanças como empresário em nome individual e passa recibos verdes às empresas. Mas ainda não chega para deixar a clínica de fisioterapia. "Vou casar-me para o ano e o que ganhei não chega para pagar a festa."





Já não é assim para Jorge Kapinha. O ator e antigo membro da banda D’Arrasar é conhecido como o rei do TikTok e as parcerias com marcas são suficientes para sustentar a família. "Fiz uma campanha para o Intermarché, outra para o Rock in Rio e para a Galp." Para a petrolífera, Kapinha criou um desafio de dança que oferecia prémios para as cinco melhores coreografias. Os vídeos tinham de incluir o hashtag #GalpChallenge. "Comecei há ano e meio e tenho 1,1 milhão de seguidores. Faço curiosidades, culinária, paródias, pranks [partidas] e vídeos motivacionais como aquele em que revelo ter perdido 27 kg em seis meses", diz à SÁBADO. Até criou a escola TikToker’s Academy onde dá formação a quem quer entrar na rede social e faz consultoria para marcas.