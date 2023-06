Os emigrantes portugueses e lusodescendentes nos EUA ganham mais do que a média da população. Esta é uma das revelações do estudo "Imigrantes e lusodescendentes nos EUA no século XXI", promovido pela Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD) e realizado por um grupo de investigadores liderados por Alma Botelho de Azevedo, do Instituto de Ciências Sociais (ICS) da Universidade de Lisboa (UL).