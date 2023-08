Voltamos à Estrada Nacional 120 para entrar em Aljezur e daí seguir para norte. Aljezur é uma vila com história, de passado árabe e com vestígios desses cinco séculos de permanência, como a cisterna e o castelo. É ponto de encontro para os estrangeiros que vivem nas áreas mais remotas do concelho, já que tem um concorrido mercado e oferta comercial quanto baste. Habituou-se a ser uma localidade de passagem para quem vem do Alentejo ou para lá se encaminha, como é o nosso caso.