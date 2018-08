Madonna fez uma homenagem a Celeste Rodrigues, a fadista portuguesa que morreu na quarta-feira aos 95 anos.

"Tenho tanta sorte de ter conhecido e ouvido e cantado com esta maravilhosa lenda do fado", escreveu a cantora através das redes sociais, onde partilhou um vídeo em homenagem à fadista. "Que descanse com os anjos".Celeste Rodrigues, irmã mais nova de Amália Rodrigues, nasceu a 14 de Março de 1923 no Fundão. Cantou profissionalmente pela primeira vez em 1945, seis anos depois da irmã."É com um enorme peso no coração, que vos dou a notícia da partida da minha Celestinha, da nossa Celeste. Hoje deixou uma vida plena do que quis e sonhou, amou muito e foi amada, mas acima de tudo, foi a pedra basilar da nossa família, da minha mãe, da minha tia, dos meus irmãos, sobrinhos e filhos, somos todos orgulhosamente fruto do ser humano extraordinário que ela foi", escreveu no Facebook, na quarta-feira, Diogo Varela Silva, neto de Celeste Rodrigues.