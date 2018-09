O novo habitante nasceu no dia 11 de Junho. Vai ser apresentado ao público no sábado, 15 de Setembro.

O novo habitante do Jardim Zoológico de Lisboa, um panda-vermelho bebé, nasceu no dia 11 de Junho. Espécie classificada pela União Internacional para a Conservação da Natureza como "em perigo", este novo membro vai ser apresentado ao público no sábado, 15 de Setembro.

A cria, cujo género ainda está por identificar, será apresentada ao público no dia em que se assinala a sua preservação, refere o Jardim Zoológico em comunicado enviado às redacções.





O panda-vermelho é "característico das florestas de bambu e florestas tropicais em altitude da região dos Himalaias e Sul da China". A sua principal ameaça é a diminuição do seu habitat, a caça e a consanguinidade. A sua vinda para o zoo está integrada na participação no Programa Europeu de Reprodução (EEP) desta espécie.

No sábado, haverá um programa especial para receber o novo membro. Durante a manhã será feita uma "Animal Talk" sobre a espécie e, à tarde, os educadores do zoo vão andar de bicicleta eléctrica a falar com os visitantes sobre as curiosidades do panda-vermelho.