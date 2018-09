Ver esta publicação no Instagram

O nevão começou sobre a costa oeste da África do Sul no fim da semana passada e não mais parou, com algumas regiões a registarem mais de 25 centímetros de comprimento de neve nos últimos três dias.





O Lesoto, um país independente que está rodeado pela África do Sul, foi mesmo a região que recebeu a maior cobertura de neve, com quase dois terços do país a ter atingido temperaturas negativas.

Nevões não são particularmente incomuns em muitas zonas da África do Sul durante o Inverno, mesmo no fim da estação de Inverno que o país atravessa. Em Julho, partes do país foram cobertas de neve durante vários dias.