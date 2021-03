Forças especiais. Como é viver na linha de fogo

Kinshasa, na República Democrática do Congo, e Brazzaville, na República do Congo, ficam frente a frente, em margens opostas do rio. A ligação por barco leva apenas alguns minutos, mas as águas que unem as duas capitais africanas podem também constituir um obstáculo formidável quando o grande rio se enfurece.



Foi o que aconteceu a 30 de março de 2000. O pequeno barco em que António Duarte seguia foi apanhado pelas correntes traiçoeiras do rio Congo, bateu numa ilhota de pedras, desfez-se e foi ao fundo. Morreram várias pessoas. Mas António salvou-se. A si e aos embaixadores de Portugal e da Suécia, que ele conseguiu amparar até chegar ajuda.