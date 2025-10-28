Google passa a verificar idade para instalação de aplicações nos EUA

Mudança de regras começou nos Estados Unidos e será gradualmente aplicada noutras regiões.

A Google começou a verificar a idade dos utilizadores da sua loja Play Store para transferir determinadas aplicações, uma mudança que introduz primeiro nos Estados Unidos e que continuará gradualmente noutras regiões.



Google testa verificação de idade para apps na Play Store, começando nos EUA e expandindo globalmente Fabian Sommer/picture-alliance/dpa/AP Images

A Play Store já mostra a alguns utilizadores um processo para verificar a idade, entre quatro métodos disponíveis: com uma imagem do documento de identidade, uma 'selfie', o cartão bancário e o endereço de 'email'.

Independentemente do método escolhido, trata-se de um processo que terá de ser concluído para descarregar determinadas aplicações nos Estados Unidos.

Estas leis "exigem que as lojas de aplicações verifiquem a idade dos utilizadores, obtenham a aprovação dos pais e forneçam informações sobre a idade dos utilizadores aos criadores", como afirma a Google o seu 'site'.

A Europa também está a trabalhar para incorporar a verificação de idade 'online', com o objetivo de reduzir a exposição de menores a conteúdos inadequados para a sua idade, como pornografia, violência explícita, linguagem ofensiva ou comportamentos perigosos, como automutilação ou distúrbios alimentares.

No continente europeu, a Google lançou este verão a tecnologia de verificação de idade Credential Manager, que cria um canal seguro para partilhar informações sobre a identidade do utilizador e permite verificá-la através de ferramentas tecnologias.