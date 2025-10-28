Ela vai descobrir o túmulo da rainha do Egito

Há 20 anos que a arqueóloga Kathleen Martinez procura o último descanso de Cleópatra. Está cada vez mais perto de saber como foram os últimos dias da poderosa rainha e as pistas levam-na ao fundo do Mar Mediterrâneo.

Cleópatra sabia que a sua morte seria tão importante como a sua vida. E que o seu corpo nunca poderia ser descoberto pelos romanos. A rainha do Egito que afrontou Roma, que desafiava Otávio - que viria a ser o imperador Augusto, que casou com Marco António e com ele teve filhos, sabia que estava derrotada. As tropas romanas não tardavam a chegar a Alexandria. Se fosse descoberta, o seu corpo seria tratado como um troféu de guerra. Mas ela não ia deixar que isso acontecesse. Otávio queria encontrar o seu corpo. Revirou Alexandria, o Egito, e nada. Aliás, até hoje o túmulo de Cleópatra é um dos maiores mistérios da arqueologia. Até hoje não foi encontrado, mas a arqueóloga Kathleen Martinez acredita que está cada vez mais perto. "Estou à espera de encontrar um túmulo intacto, com inscrições. E teremos as provas necessárias para provar que se trata de Cleópatra e de Marco António. Não estamos à espera de encontrar um túmulo que tenha sido roubado, pelo contrário. Não terá sido aberto", diz à SÁBADO a arqueóloga.