O governo da Palestina considera que os materiais promocionais da Eurovisão aprovados pela radiodifusão europeia "são inaceitáveis" pela forma como se "normaliza a ocupação".Numa carta enviada à União Europeia de Radiodifusão, o Ministério dos Negócios Estrangeiros pede que não se emita qualquer documento gravado em Jerusalém, cidade cuja parte oriental permanece ocupada desde 1967.O ministério alega que, ao aceitar os materiais promocionais israelitas, reconhece-se "implicitamente a apoia-se as políticas ilegais de Israel, que violam sistematicamente leis internacionais e de direitos humanos, incluindo o direito do povo palestiniano à autodeterminação".O representante de Portugal no Festival Eurovisão da Canção, Conan Osiris , atua na terça-feira na primeira semifinal do concurso, em Telavive.