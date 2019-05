No Canadá, um urso terá decidido que subornar um cão com ossos suculentos de veado era a melhor maneira de conseguir acesso a um contentor do lixo de uma casa. A história foi contada por Jesse Jordan, que mora em Ontario, no Twitter.

Jesse começou a desconfiar quando viu Brickleberry, ou Brick, a roer grandes ossos de manhã enquanto o lixo estava todo espalhado no chão. Os ossos eram demasiado grandes para serem algo que estivesse no lixo, e Jordan desconfiou que a confusão fosse obra de um animal selvagem.