James Charles é um YouTuber especialista em maquilhagem que vale cerca de 21 milhões de euros, segundo as contas da revista Seventeen. No YouTube, é seguido por 15,7 milhões de pessoas. No Instagram, o número sobe para 16 milhões.

James Charles Dickinson nasceu em 1999, em Nova Iorque. Tornou-se famoso no Twitter quando partilhou uma fotografia sua no livro de curso, em que surgia maquilhado.





So I retook my senior photos & brought my ring light with me so my highlight would be poppin. I love being extra pic.twitter.com/7Qu1yu8U2P — James Charles (@jamescharles) 5 de setembro de 2016