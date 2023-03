EUA: proibição de shows de Drag Queens alimentam medo e violência

O estado do Tennessee foi o primeiro a proibir as performances em espaços públicos e para menores de 18 anos, mas outros estados poderão seguir os mesmos passos.

No início do mês de março, o Tennessee tornou-se no primeiro estado norte-americano a proibir as performances públicas de drag queens. O governador Bill Lee assinou um documento que decretava a ilegalidade das atuações que considerava serem "viradas para adultos e prejudicais a menores" em espaços públicos e definia que estas passariam a ser permitidas apenas para maiores de 18 anos e em espaços para o efeito.







REUTERS/Seth Herald

"As crianças estão potencialmente expostas ao entretenimento sexualizado, à obscenidade e precisamos de garantir que isto não acontece mais", defendia na altura. Já o republicano Chris Todd, que apresentou o projeto, chegou a dizer que todos aqueles que aceitam que as crianças assistam a drag shows estão "a apoiar os pedófilos".Mas apesar de falarmos de uma ação pioneira, de acordo com a Reuters, a organização Pen America divulgou que foram apresentados projetos idênticos noutros 14 estados. Também a American Civil Liberties Union assegurou que este ano já houve mais de 375 projetos de lei que visavam os direitos da comunidade LGBTQ+.As notícias vêm assim aumentar os discursos de ódio de grupos de extrema-direita, o receio das comunidades LGBTQ+ e a incerteza nos Estados Unidos."Este é um espaço seguro, sempre foi um espaço seguro para mim e quero que todos sintam o mesmo. Quero que o meu público saiba que pode vir aos shows e que não tem de se preocupar com questões de segurança", disse à Reuters Daphne Rio, uma drag queen que trabalha há mais de oito anos e tem dezenas de shows na cidade de Dallas.Este ano, enquanto se encontrava em performance, um casal entrou no local e captou uma série de fotografias suas. Mais tarde, as mesmas apareceram em cartazes assinados pelo grupo Protect Texas Kids."Agora é a hora de tomar uma posição contra este nojento abuso infantil. Partilhar imagens ultrajantes dos shows depois de acontecerem não é suficiente. Precisamos de vocês ao nosso lado", podia ler-se no papel. Nas apresentações seguintes Daphne Rio foi confrontada com vários manifestantes armados.Esta tem sido uma realidade partilhada por vários membros da comunidade LGBTQ+, que deixa assim os artistas com medo de poderem vir a sofrer riscos físicos e mentais.Em 2022 foram relatados 141 protestos ou ameaças contra estes eventos. Em alguns casos chegaram mesmo a ser denunciados episódios de violência.