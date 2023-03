Vai uma t-shirt com Francisco popstar?

As contas e as cruzes são produzidas na fábrica, mas os terços só ganham forma graças à mão de obra de 12 artesãs. As mulheres, de aldeias próximas de Fátima, recebem o material em suas casas e cada uma produz ao seu ritmo. Há uma razão para a montagem ser assim: “Aquilo é feito com uns fios e têm de se dar nós. Tem mesmo de ser manualmente”, explica Alexandre Ferreira, um dos donos da FARUP, uma das mais antigas empresas de artigos religiosos da zona. Além do processo de fabrico, estes terços têm outra particularidade: foram criados especificamente para as Jornadas Mundiais da Juventude (JMJ).