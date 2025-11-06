Diretor do Miss Universo chamou Miss México de "burra" e concorrentes abandonaram a sala

Organização considerou que o diretor tailandês "humilhou" a modelo mexicana e anunciou que serão tomadas "medidas legais" contra ele.

O concurso Miss Universo 2025, que decorre na Tailândia, já está a ser alvo de uma polémica. O diretor executivo da organização, Nawat Itsaragrisil, terá chamado a Miss México, Fátima Bosch, de "burra" durante uma reunião transmitida ao vivo na página oficial do evento no Facebook. Este episódio gerou de tal forma indignação que muitas das 75 concorrentes decidiram abandonar a sala em defesa da colega, nomeadamente a dinamarquesa e Miss Universo 2024, Victoria Kjær Theilvig.



Diretor do Miss Universo insulta Miss México, gerando protestos e a sua destituição EPA/RUNGROJ YONGRIT

Tudo aconteceu num hotel em Banguecoque. O diretor estava a repreender a modelo por ela não ter publicado conteúdos promocionais quando a acusou de falta de respeito e de não seguir as regras do concurso. Fátima Bosch ainda se tentou justificar ao afirmar que tinha "voz" e a exigir respeito, mas Nawat Itsaragrisil reagiu de forma agressiva: pediu à segurança para a retirar do local e ameaçou desclassificar quem a apoiasse. "Quem quiser continuar no concurso, sente-se."

Y’all heard about the whole Miss Universe drama?

Apparently Nawat(one of the directors of MU) openly called out Miss Mexico in a room full of other contestants to shame her but she stood up for herself. He called security to walk her out and other contestants walked out with her pic.twitter.com/1eHLnMHooR — Tobi_lobs (@Landladyeko) November 5, 2025

Já na parte exterior, a candidata do México falou com os jornalistas. "O que o vosso diretor acabou de fazer é desrespeitoso. Não foi justo. Estamos no século XXI. Não sou uma boneca para ser maquilhada, penteada e ter a roupa trocada. Vim aqui para ser a voz de todas as mulheres e meninas que lutam por causas e para dizer ao meu país que estou totalmente comprometida com isso."

Mais tarde, Nawat Itsaragrisil partilhou um vídeo nas suas redes sociais a pedir desculpa pela sua atitude. "Se alguém se sentiu mal, desconfortável ou afetado, peço desculpas a todos, especialmente às cerca de 75 raparigas que estavam presentes."

A situação não passou, no entanto, despercebida aos olhos da Miss Universe Organization (MUO) que reagiu de imediato ao classificar este comportamento como "malicioso" e "inaceitável". O diretor "humilhou, insultou e demonstrou uma total falta de respeito" para com a concorrente, tendo cometido o "grave abuso de chamar a segurança para intimidar uma mulher indefesa". Ele "esqueceu o verdadeiro significado de ser um anfitrião".

A mesma organização anunciou ainda que a participação do dirigente tailandês será "limitada ao máximo" e que serão tomadas "medidas legais" contra ele.

Apesar de toda esta polémica o concurso prossegue. A vencedora será coroada Miss Universo 2025 no dia 25 de novembro.