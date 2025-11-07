Sábado – Pense por si

Vida

Madalena Aragão fala sobre a relação com João Neves e sobre moda

A atriz, que é capa digital da Máxima, partilhou detalhes sobre a sua vida fora dos ecrãs.

A jovem atriz de 20 anos falou sobre a sua relação pessoal com o futebolista, mas também sobre a sua paixão pela moda: "A moda é quase como um escudo. Nestas capas somos nós, não é uma personagem. Eu como atriz não estou a representar uma personagem. Sou eu a divertir-me com as roupas".

