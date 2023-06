Descoberta "pizza" pintada nas ruínas de Pompeia

Uma equipa de arqueólogos descobriu uma pintura na antiga cidade de Pompeia que retrata o que poderá ser um antecedente da pizza italiana. O pão achatado representado no fresco com 2 mil anos "pode ser um antepassado distante do prato moderno", de acordo com informação veiculada pelo Ministério da Cultura italiano.

A carregar o vídeo ... Fresco de pizza encontrado em Pompeia

Esta "pizza" foi descoberta na parede de uma casa antiga junto a uma padaria durante as escavações na zona Régio IX do parque arqueológico de Pompeia, perto de Nápoles, em Itália. O edifício foi parcialmente escavado no século XIX e as escavações recomeçaram em janeiro deste ano - quase 2 mil anos depois da erupção vulcânica do monte Vesúvio que enterrou Pompeia.

O fresco parece representar um pão redondo numa bandeja de prata que serve de suporte a vários frutos, incluindo uma romã e possivelmente uma tâmara. Os peritos acreditam que o pão era temperado com uma pasta de queijo com ervas conhecida como moretum, que era consumida pelos romanos.

Os arqueólogos do parque do Património Mundial da UNESCO dizem que o fresco recentemente descoberto que representa o pão achatado, pintado ao lado de uma taça de vinho, é servido com frutas, incluindo romã, uma tâmara e algo que parece ananás - não o é porque este fruto só foi descoberto pelos europeus em 1493, quando Cristóvão Colombo o encontrou em Guadalupe. A "pizza" pintada também não tem dois ingredientes clássicos, como o tomate e queijo mozzarella.

Gabriel Zuchtriegel, diretor do parque arqueológico de Pompeia, disse que a pintura parece refletir o contraste entre uma "refeição frugal e simples" e "o luxo das bandejas de prata e o requinte das representações artísticas e literárias". "Como não pensar, a este respeito, na pizza, que também nasceu como um prato 'pobre' do sul de Itália, que agora conquistou o mundo e é servida também em restaurantes premiados", acrescenta.





This 2,000-year-old painting discovered in the ruins of Pompeii shows what may be a distant ancestor of modern pizza: a flat, round piece of dough with toppings. But it's not a pizza, the archaeologists who found it insisted on Tuesday. https://t.co/nb3ZGLwxSr pic.twitter.com/augPQji381 — The New York Times (@nytimes) June 28, 2023

Nas últimas semanas, foram também encontrados os restos mortais de três vítimas, duas mulheres e uma criança, numa padaria, onde se acredita que se tinham refugiado da erupção volcânica. Foram também descobertas paredes com duas pinturas que representam figuras miiológicas. Numas das pinturas estão representados Apolo e Dafne, e na outra Poseidon e Amimone.

A erupção do Monte Vesúvio em 79 D.C. enterrou Pompeia em cinzas, tendo matado cerca de duas mil pessoas. As ruínas foram descobertas no século XVI, tendo as primeiras escavações começado em 1748. O ministro italiano da cultura, Gennaro Sangiuliano, afirmou que Pompeia "nunca deixa de surpreender". "É uma arca do tesouro que revela sempre novos tesouros", acrescentou.