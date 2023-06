Chegou o dia em que os sul-coreanos acordaram mais novos

A partir desta quarta-feira, 28, entra em vigor um novo sistema para contabilizar a idade dos sul-coreanos que os fez acordar um ou dois anos mais novos.







O país decidiu abandonar o seu sistema tradicional, em que os bebés nasciam com um ano e no primeiro dia de janeiro era sempre adicionado mais um. Desta forma, alguém nascido nos finais de dezembro completaria dois anos em dias. Este sistema foi agora substituído pelo método utilizado internacionalmente.A medida foi aprovada em dezembro de 2022 pela Assembleia Nacional, que considerou que esta seria a melhor forma de "resolver a confusão social causada pelo uso misto de cálculos de idade e os efeitos colaterais resultantes".Desde a década de 1960 que o sistema internacional já era considerado para documentos médicos e jurídicos. Porém, ainda era comum que as famílias usassem o sistema tradicional e outros documentos oficiais também aceitavam a denominação.Nos últimos anos, as críticas ao sistema começaram a aumentar, devido à confusão criada e à Coreia do Sul ficar desalinhada do resto do mundo. No final do ano passado foi feita uma sondagem em que mais de 70% dos inquiridos admitiu concordar com a mudança.É esperado que alguns sul-coreanos continuem a usar o método tradicional em ambientes informais, mas 86% afirmaram que pretendiam adotar o sistema internacional nas suas vidas quotidianas assim que a nova lei entrasse em vigor.Apesar de a lei entrar hoje em vigor, o governo garantiu que esta não ia ser uma mudança repentina e que as pessoas não perderiam o direito de comprar cigarros ou álcool de forma legal, nem que ia ser alterada a idade em que ingressam na educação obrigatória ou que entram para o serviço militar.Existe ainda um terceiro sistema de contagem de idade no país, que se vai manter em vigor por enquanto e segundo o qual um bebé nasce com zero anos mas é adicionado um ano no Ano Novo, independentemente da data de nascimento.