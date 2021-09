Eitan sobreviveu ao acidente que matou a família. Agora vive uma batalha judicial

Eitan Biran tem seis anos e é o único sobrevivente do acidente de teleférico de Stresa-Mottarone, Itália, que se deu a 23 de maio deste ano. Os pais e o irmão de dois anos morreram e, quatro meses depois, o avô materno e a sua tia paterna lutam pela custódia de Eitan.



O menino viajou com a família até Pavia, norte de Itália, em abril, aproveitando o alívio de medidas restritivas da Covid-19 e para visitar a tia do lado paterno, Aya Biran-Nirko. Semanas depois, o cabo principal que suportava a cabine de teleférico onde a família de Eitan viajava quebrou, na viagem entre a cidade de Stresa até ao cume do Monte Mottarone. O acidente matou 14 pessoas.



A criança foi de imediato transportada para o hospital de helicóptero com ferimentos graves, bastante agitada e a chamar pela mãe. Os médicos tiveram de o sedar.