Gabby Petito viajava com o noivo pelos EUA. Ele voltou, ela está desaparecida

Gabrielle "Gabby" Petito, de 22 anos, está a ser procurada pelas autoridades norte-americanas desde o início de setembro. A jovem desapareceu depois de começar uma viagem pelos EUA com o noivo, Brian Laundrie - que se recusa a falar com as autoridades sobre o que aconteceu.

O último contacto entre Gabby e a sua família ocorreu em agosto, quando ela visitava o parque Nacional Grand Teton, no Wyoming. Há duas semanas, Brian regressou a casa, na Flórida, sozinho e os pais de Gabby, que vivem em Nova Iorque, reportaram o seu desaparecimento dez dias depois.

Brian recusa-se a falar com a polícia sobre o desaparecimento da sua noiva. As autoridades ainda não o consideram suspeito de crime, mas destacaram-no como "pessoa de interesse" na investigação.

Gabby registava toda a viagem num canal de YouTube. O vídeo "Beginning Our Van Life Journey" conta com mais de 600 mil visualizações, e vários vlogs mostram as viagens de carrinha do casal por vários pontos turísticos americanos.





A carregar o vídeo ... Vlog Gabrielle Petito

A 12 de agosto, duas semanas antes de Gabby desaparecer, a polícia da cidade de Moab, no sul do Utah, recebeu uma chamada sobre um possível incidente de violência doméstica que a envolvia a ela e ao namorado. As imagens das bodycams (câmara corporal) dos polícias mostram a jovem a chorar e a queixar-se sobre a sua saúde mental. Também admite que ela e o namorado têm discussões frequentes.

O agente responsável pela ocorrência recomendou que eles passassem uma noite separados e não passou nenhuma advertência ao casal. Justificou o incidente como uma quebra emocional, e não como um caso de violência doméstica. Após esse episódio, não houve mais noticias da jovem.





Cassie Laundrie, irmã do namorado de Gabby, disse ao canal televisivo ABC que o irmão ainda não lhe falou desde o regresso a North Port. Já o advogado de Brian justificou o silêncio do cliente com a tese de que "os namorados são muitas vezes a primeira pessoa na qual a polícia incide em casos como este, e a advertência de que 'qualquer declaração pode ser usada contra si' é verdadeira, independentemente de o meu cliente ter algo a ver com o desaparecimento de Petito".

O FBI e a polícia de North Port apelaram a quem tiver informações sobre a jovem ou esteve próximo da área onde Gabby foi vista pela última vez, que contactasse as autoridades. À ABC News, a família de Gabrielle acusou Brian de não querer cooperar com a investigação em busca pela noiva e apelou a que quebre o silêncio.