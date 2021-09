Mortes e listas de música. Os mistérios por resolver no caso de Gabby Petito

Casal de noivos viajou durante dois meses pelos parques nacionais e desertos dos EUA. Só ele voltou a casa na Flórida, mas está agora também desaparecido. “Se calhar a relação não era o que pensava”, terá dito a jovem à mãe no seu último sinal de vida. Corpo que corresponde a Gabby foi encontrado no domingo.

Uma carrinha, um casal de noivos e as estradas norte-americanas. O verão de Gabby Petito e Brian Laundrie estava planeado para ser de aventura e descobertas: partiram em julho de Nova Iorque rumo às áreas protegidas do Oeste dos EUA. Dois meses depois, só ele regressou a casa, na Flórida, recusando dizer onde estava a jovem. Embora os vestígios não tenham sido confirmados a 100%, as autoridades encontraram no domingo aquele que acreditam ser o corpo de Gabby, perto do local onde o casal se tinha filmado pela última vez.

O começo da relação, o noivado em espera e a viagem de verão