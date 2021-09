Encontrado corpo que corresponde à descrição de Gabby Petito

Jovem norte-americana tinha ido viajar com o namorado pelos EUA. Corpo foi encontrado perto de onde o casal filmou pela última vez a carrinha em que viajou. Namorado regressou sozinho a casa e recusou-se a colaborar com as autoridades.

A polícia norte-americana e o FBI encontraram este domingo um corpo durante as buscas por Gabby Petito, a jovem que viajava com o namorado, Brian Laundrie, pelos EUA numa caravana desde julho e que desapareceu no final do mês de agosto. O corpo, que as autoridades dizem corresponder à jovem de 22 anos, foi encontrado no Parque Nacional Grand Teton, no estado do Wyoming, o último local que Gabby confirmou ter estado à família.