Cristina Ferreira partilhou nas redes sociais que o filho começou hoje, dia 17 de Setembro, as aulas numa nova escola. Cristina Ferreira também começa hoje a sua nova etapa na SIC com uma entrevista no Jornal da Noite.

Numa publicação do Instagram a apresentadora escreveu: "Acabei de deixar o Tiago na escola. Começa hoje numa escola nova, no quinto ano. Hoje é dia de mudança. Para os dois. Ontem à noite perguntava-me se estava nervosa".

E acrescentou: "Logo vou ter o mesmo friozinho na barriga que tinhas agora. Mas temos os dois a certeza que este é o nosso caminho. À noite serás tu a dar-me a mão, enquanto me vês no jornal da noite. Como te dei agora, na entrada da escola".



Recorde-se que Cristina Ferreira trocou recentemente a TVI pela SIC.