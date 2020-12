Cristina Albuquerque, a mulher que terá autorizado a caçada na Torre Bela

referente ao vinho Merlot-Touriga Nacional de 2005, um vinho que apesar da sua idade continua a dar cartas a nível internacional".

Prazo: 29 anos, 11 meses e 9 dias. No dia 24 de março de 2020, a Sociedade Agrícola da Quinta do Convento da Visitação SAG, Lda cedeu os direitos de superfície de duas parcelas da Quinta da Torre Bela (freguesia de Manique do Intendente, Azambuja) a duas empresas internacionais para "construir e explorar uma central solar fotovoltaica".A CSRTB, Unipessoal ficou com uma área de 160 hectares "livre de quaisquer pessoas, bens, ónus ou encargos e sem quaisquer condições ou restrições que possam limitar ou impedir a construção, instalação e exploração da infraestrutura [central solar fotovoltaica]". A Aura Power Rio Maior, SA ficou com 615 hectares.A morte de 540 animais por um grupo de 16 caçadores em dois dias deste mês terá sido essa "limpeza" do terreno para a construção do projeto, segundo acusam associações ambientalistas e políticas. As duas empresas promotoras da central solar já emitiram entretanto um comunicado onde dizem que "não estão de nenhuma forma relacionadas com o ocorrido, nem com a atual gestão, propriedade ou exploração da Herdade da Torre Bela".A Sociedade Agrícola da Quinta do Convento da Visitação SAG foi criada em setembro de 1997. Tem hoje um capital social de €5.000, sendo que Ana Cristina Nunes de Albuquerque (que usa como nome profissional Cristina Albuquerque) tem 80%. A empresa faturou em 2019 cerca de €875 mil, com resultados líquidos de apenas €397. O outro sócio é o sogro, Josué de Assunção Carvalho.Não há aparentemente qualquer ligação da Sociedade Agrícola da Quinta do Convento da Visitação SAG, Lda com acionistas angolanos, nomeadamente Isabel dos Santos (como é falado na zona ). A empresa comprou a Torre Bela (ou grande parte dela) ainda no século passado, em maio de 1998, segundo os registos prediais. Os vendedores pertenciam à família do duque de Lafões (incluindo o próprio): Lopo de Bragança, Diogo de Bragança e Miguel de Bragança.No âmbito desta empresa, nora e sogro gerem ainda a Quinta do Convento, em Vila Verde dos Francos (a 30 km da Quinta da Torre Bela) que acolhe festas e casamentos e tem produção de vinho. O site diz que "a gestão da Quinta é da responsabilidade de Cristina [Albuquerque] que se orgulha de ter progressivamente e completamente reestruturado as vinhas, adquirindo algumas, renovando equipamentos técnicos e edifícios de exploração vínica."É nesse site da Quinta do Convento que se pode ver uma cerimónia em 2011 , onde Cristina Albuquerque recebeu uma medalha de ouro do município de Alenquer "A Sociedade Agrícola da Quinta do Convento da Visitação SAG tem ainda como atividades abertas "viticultura, olivicultura, silvicultura, turismo no espaço rural, cultura de citrinos e caça e repovoamento cinegético."Cristina Albuquerque está ligada a mais oito empresas, ligadas ao imobiliário, turismo e explorações agrícolas. Partilha o capital social quase sempre com familiares, sendo a sede num escritório do edifício das Amoreiras, em Lisboa. A principal empresa da família Nunes de Albuquerque aparenta ser a Trustworthy, que faz a gestão de participações sociais em 10 empresas. Tem um capital social de €5 milhões, divididos em cinco partes iguais por membros dos Nunes de Albuquerque.contactou a sede da Sociedade Agrícola da Quinta do Convento da Visitação SAG por via telefónica, bem como o escritório das Amoreiras, não obtendo resposta.