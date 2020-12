Três organizações de caça pedem ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) que averigue "cabalmente a situação ocorrida no passado fim de semana na Herdade da Torre Bela, tendo em vista apurar se houve violação da legislação vigente e, caso se confirme que tal ocorreu, a sancionar os responsáveis de forma consonante". As associações - ANPC (Associação Nacional de Proprietários Rurais, Gestão Cinegética e Biodiversidade), FENCAÇA (Federação Portuguesa de Caça) e CNCP (Confederação Nacional dos Caçadores Portugueses) - acrescenta ainda que "a montaria, como qualquer ato de caça" se reveste "de um conjunto de normas de ética e de conduta por parte dos caçadores que não terão sido cumpridos" neste caso.No fim de semana passado, um grupo de caçadores, alegadamente 16, levaram a cabo uma caçada que acabaria com a morte de 540 animais . Os participantes relataram o caso nas redes sociais, o que gerou indignação, mas também pedidos de averigação do cumprimento de todas as regras. Existindo já uma queixa-crime.As três associações lembram que as caçadas têm de cumprir regras e que "um extremínio" da dimensão do ocorrido na herdade do concelho da Azambuja, só poderia acontecer num caso de surto ou de controlo da população. "Importa assim que o ICNF averigue urgentemente as circunstâncias em que este abate ocorreu na Herdade da Torre Bela e se o mesmo foi uma ação de gestão da população, devidamente programada e nos termos previstos na lei, necessariamente com caráter sustentável; ou se, pelo contrário, ocorreu um abate massivo de animais tendo em vista o seu «extermínio», aniquilando o património cinegético aí existente, situação em que estariam claramente a ser violados não apenas princípios éticos da caça, como estariam igualmente a ser violados princípios técnicos e os princípios gerais da Lei de Bases Gerais da Caça", escrevem num comunicado conjunto.Além disso, o mesmo comunicado refere que "as imagens divulgadas indiciam que poderão sido violadas algumas disposições legais e procedimentos, desde logo uma deficiente utilização de selos para marcação dos exemplares abatidos, selos esses que têm que ser adquiridos previamente aos atos de caça" e que cabe mais uma vez ao ICNF apurar. O ICNF abriu entretanto um processo exatamente para averiguar as circunstâncias do abate destes animais.A explicação que terá sido avançada para este abate massivo de animais foi a de que era preciso matá-los para dar lugar a uma central fotovoltaica.