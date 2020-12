iz o que achei correcto: apresentar queixa crime, de modo a que as autoridades investiguem o que se passa e que seja punidos os seus autores", diz à SÁBADO o autor da queixa.

eliminar exemplares de fauna ou flora em número significativo"),

omo cidadão não podia deixar passar impune este atentado ambiental, nas suas duas vertentes. P

O abate de 540 animais na herdade da Torre Bela, Azambuja, deu origem a uma queixa-crime contra incertos, enviada ao Ministério Público. No documento a que ateve acesso, o queixoso, advogado e residente nas imediações da quinta, revela ter havido uma montaria de 16 caçadores e acusa-os de terem sido "autores daquele massacre" a 17 de dezembro. Além dos caçadores, o queixoso acusa quem promoveu o evento e o proprietário do terreno. "FNão se tratou de uma mera caçada, prossegue, em que os animais poderiam ter escapado. Terão sido encurralados e abatidos "a sangue frio", denuncia: "Foi uma barbárie, contrária a todo o sentimento de justiça. Destruíram-lhes o habitat que os defendia, encurralaram-nos numa mancha de escassos metros. E sem terem para onde fugir, a não ser contra os muros que lhes vedavam o caminho, foram executados."Desconhece-se o destino dos javalis e veados, ou se entraram em decomposição no referido terreno. Segundo o queixoso, os denunciados atuaram "em comunhão de esforços, de livre e espontânea vontade, obedecendo a um plano pré designado, quis e conseguiu concretizar a sua vontade de lesar."Sendo a herdade um "verdadeiro pulmão vivo regional", nas palavras do queixoso, funcionava como "abrigo de inúmeras espécies animais protegidas." Mas entre finais de Setembro, início de Outubro, "a maior parte do arvoredo foi cortada, as suas raízes arrancadas, restando apenas um deserto", diz na mesma queixa. Desconhece quem procedeu a tal abate ou a identidade dos proprietários de tal herdade.O queixoso sabe apenas que foi deixada uma pequena mancha de eucaliptos junto à Estrada Nacional 366, também abrigo de javalis e veados. "Sucede que com tal acto, destruiu-se o frágil equilíbrio do habitat de inúmeras espécies animais. Desde ouriços, répteis diversos, corujas, saca rabos e centenas de outras espécies que tinham aquela herdade o seu habitat, viram o mesmo ser destruído. Mais grave ainda, por ali era avistada nos últimos anos uma águia real ibérica, que se encontra em vias de extinção, que fazia daquela herdade o seu domínio. E desde então a mesma desapareceu, desconhecendo-se se sobreviveu a este ataque ao seu habitat."O advogado tipifica os alegados crimes no artigo de 278.º do Código Penal, que prevê danos contra a natureza ("puníveis com pena de prisão. Em declarações à, remata: "Corque temos dois crimes: a montaria e o abate das árvores que desproveu centenas senão milhares de espécies de habitat. Tudo isto para colocar painéis solares."