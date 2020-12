Será a família dos Santos a real proprietária de uma das maiores propriedades muradas da Europa?

Juntamente com cerca de uma dezena de outras propriedades na zona do Oeste?

"Se aqui se fizer uma cooperativa numa parte desta terra é preciso que esse latifundiário que está aí, que tem aqui casas vazias para passar o fim-de-semana para as caçadas e para os amigos deles, que exploraram este povo anos e anos, os vossos pais e os vossos avós (...) não pode ficar com o resto da propriedade." Assim discursava um dos líderes do movimento que ocupou a propriedade da Torre Bela em 1975. O momento foi imortalizado no filme Torre Bela que acompanhou a ocupação desta quinta durante o Período Revolucionário em Curso (PREC).Mas a verdade é que a propriedade da Torre Bela já não é "da cooperativa" e tem donos privados, mas, acima de tudo, secretos. Há especulações de que seja Isabel dos Santos, a filha do ex-presidente angolano José Eduardo dos Santos e "a mulher mais rica de África", a verdadeira dona da propriedade, detida por "testas-de-ferro". Este rumor é comum entre os locais há já vários anos.A Torre Bela é, atualmente, detida pela Sociedade Agrícola da Quinta do Convento, que se descreve como "uma sociedade civil sob a forma comercial de sociedade por quotas que têm por objeto a exploração agro-pecuária realizada pelos seus sócios, os quais põem em comum a terra, os meios financeiros e/ou outros fatores de produção e asseguram conjuntamente a gestão da empresa".Rui Pinto, que esteve alegadamente por trás dos Luanda Leaks, levantou a hipótese de a família dos Santos ser a proprietária de Herdade da Torre Bela, no Ribatejo, no Twitter, em agosto."Será a família dos Santos a real proprietária de uma das maiores propriedades muradas da Europa? Juntamente com cerca de uma dezena de outras propriedades na zona do Oeste", questionava o hacker que está a colaborar com a Polícia Judiciária enquanto é julgado por vários crimes que terá cometido. A Torre Bela é uma propriedade murada com mais de 850 hectares.A hipótese de ser a família dos Santos a proprietária da Torre Bela foi avançada no filme A Linha Vermelha, um documentário sobre o processo de filmagem do emblemático documentário do alemão Thomas Harlan sobre a ocupação da herdade ribatejana. Um dos ex-ocupantes daquela propriedade murada afirma que a Torre Bela é propriedade de familiares do presidente angolano, José Eduardo dos Santos.No livro Negócios da China, de Isabel de Almeida e Campos Vicente [Oficina do Livro, €15,21] escreve-se, sobre os negócios angolanos em Portugal, que há muita pouca transparência nos mesmos e que muitas vezes são rumores que levantam as suspeitas, mas que são impossíveis de confirmar. Transcrevemos abaixo a passagem do livro referente a essa propriedade:Sobre os negócios que os angolanos fazem em Portugal, pouco se sabe, a não ser que estejamos a falar de empresas cotadas em bolsa. E o que se sabe, muitas vezes, não é confirmado, fica apenas no ar. Há muitas histórias que se contam e uma delas é a da emblemática Torre Bela. A propriedade do Duque de Lafões, no Ribatejo, ocupada na altura do 25 de Abril e filmada pelo alemão Thomas Harlan, transformando-se num dos documentários mais relevantes da época, terá sido comprada por José Eduardo dos Santos. É o que se diz nas aldeias que rodeiam a Torre Bela. Oficialmente, ninguém confirma. E a entrada na quinta está vedada aos media. Fica um manto de mistério. O silêncio é de ouro.José Filipe Costa, o realizador de Linha Vermelha, confirma os boatos. Mas lembra que "os proprietários da Torre Bela têm nome e têm rostos", num artigo de opinião escrito para o jornal Público . A quinta pertence à Sociedade Agrícola da Quinta do Convento da Visitação, liderada por Cristina Albuquerque. O realizador diz mesmo que os rumores que circulam na região (e também em Luanda) é de que os proprietários da Torre Bela não passam senão de "testas-de-ferro" da família dos Santos em Portugal.Em 2009 Portugal foi condenado pelo Tribunal Europeu dos Direitos do Homem (Estrasburgo) a pagar cerca 2,5 milhões de euros aos proprietários dos terrenos agrícolas expropriados na reforma agrária de 1975.Até então a quinta da Torre Bela, na Azambuja, continuava por explorar, mais de 30 anos depois de ter sido ocupada por um movimento campesino. Desde então foi comprada e têm sido lá organizadas caçadas, como aconteceu com a Monteros de la Cabra, que organizou a montada em que foram mortos mais de 500 animais.A herdade da Torre Bela, Azambuja, atualmente propriedade da Sociedade Agrícola Quinta do Convento foi ocupada em 1975 por populares da região da Azambuja. Até então pertencia à família do Duque de Lafões.Ocupada a 23 de abril de 1975 por vários trabalhadores da região, a herdade da Torre Bela ficou conhecida por não ter tido intervenção partidária, tendo sido criada uma cooperativa popular e não comunista. No verão de 1976, a ocupação foi legalizada e os trabalhadores que continuaram naqueles campos mantiveram-se na herdade, onde foi construída uma cantina e até uma creche para os filhos dos agricultores.Mas em 1996, as propriedades da família dos Duques de Lafões e da Soporcel foram compradas pela Sociedade Quinta do Convento. "A Torre Bela foi comprada em 1996 a três membros da família de Bragança – D. Lopo, D. Miguel e D. Afonso – e outra parte à Soporcel", afirmou Cristina Albuquerque, proprietária da sociedade que detém aquela herdade à Lusa.As caçadas dentro dos muros da Quinta da Torre Bela são comuns. A mais recente e que causou uma indignação coletiva, foi a que aconteceu no passado fim-de-semana. A empresa que organizou a montaria que culminou com a morte de 540 veados e javalis na Azambuja tem sede em Badajoz, Espanha.A empresa chama-se Monteros de la Cabra e foi fundada há 25 anos por um casal de universitários, na época: Mariano Morales e Virginia Rodriguez.Os espanhóis descrevem-se como entusiastas pela caça e pela ética na caça e referem que a sua empresa é "especializada em caçadas e montarias em Espanha e Portugal".Mariano Morales é descrito como "o responsável por toda a gestão da caçada" e a sua mulher, Virginia, como "engenheira agrícola de profissão" e encarregue de "toda a gestão e de lidar com os clientes, escolhas de hotéis, receção no aeroporto, documentação".Todas as publicações da empresa nas redes sociais foram apagadas, apesar de estarem inativas há já pelo menos quatro anos. As imagens da caçada que trouxeram de novo as caçadas na Torre Bela foram partilhadas em grupos privados.A Torre Bela vai adaptar-se aos novos tempos. Já este mês, o jornal Expresso tinha avançado que uma aliança empresarial entre a francesa Neoen e a britânica Aura Power decidiu avançar para o licenciamento de duas centrais solares que ocuparão parte da Torre Bela.As centrais fotovoltaicas terão um total de 200 megawatts (MW) de capacidade e resultaram do leilão solar de 2019. Neoen e Aura Power promoveram um estudo ambiental conjunto e vão também partilhar o investimento numa só linha de transporte de eletricidade até à rede da REN. Globalmente, o investimento nas duas centrais e ligação à rede ascenderá a 170 milhões de euros, informava o semanário.Os gestores que chegaram a acordo para a construção da central fotovoltaica concordaram com os proprietários, que afirmavam ser portugueses, um direito de superfície para a ocupação das terras no longo prazo.Já a 9 de dezembro o Expresso dava conta de que o terreno tem sido alvo de intervenções e limpeza ao longo dos últimos meses.Já a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) recebeu em novembro o Estudo de Impacte Ambiental relativo à instalação desta central na quinta da Azambuja, confirmando que as várias caçadas promovidas nos últimos meses pela empresa proprietária do terreno tinham como objetivo reduzir o número de animais naquela área, avança esta quarta-feira a TSF Os animais presentes nos terrenos constituíam um problema que precisava de "solução", já que a construção de uma central fotovoltaica para a produção de energia não é possível com a presença daqueles animais.Terá sido então a construção desta central que motivou a morte de 540 animais numa montada que tem sido altamente criticada.