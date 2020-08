As férias do verão estão a chegar ao fim e aproxima-se um ano letivo desafiante para todos. Sobretudo para as crianças e adolescentes. É importante os pais conversarem abertamente sobre as dúvidas e receios dos mais novos. A psicóloga Laura Sanches deixa várias dicas para ajudar a lidar com estas questões. Porque uma coisa é certa, as crianças vão lidar com "o desafio de encontrarem uma escola muito diferente daquela que deixaram em março, com mais tensão, mais medo e mais regras." Cabe aos pais funcionarem como mediadores e tentarem ajudar na adaptação à nova normalidade. Coisas tão simples como, no caso das crianças do pré-escolar, não ser permitido levar um peluche - que funciona como objeto securizante.A psicóloga clínica, autor de livros como Mindfullness Para Pais, Amar Não Basta, deixa ainda o alerta: "todas as regras ou diretrizes para as escolas precisam de responder a uma pergunta básica: qual é o custo emocional de cada medida para as crianças? E é esta pergunta que ainda não vejo entrar na equação."Depende um pouco das idades e do ciclo em que se inserem. Mas, na maior parte dos casos, teremos crianças que estiveram muitos meses sem escola e por isso o primeiro desafio será o da readaptação. Mesmo para aquelas que já iam para a escola sem problemas, poderão voltar algumas resistências pelo facto de terem estado tanto tempo afastadas.

Para além disso temos ainda o desafio de todas as regras novas que se espera que cumpram e o desafio de, em muitos casos, também terem pais e professores preocupados e com medo da pandemia. E o desafio de encontrarem uma escola muito diferente daquela que deixaram em Março, com mais tensão, mais medo e mais regras.

Para aquelas que ainda não conhecem a escola para onde vão, existe o enorme desafio de entrarem num espaço novo, possivelmente sem os pais, as suas referências de segurança - o que para os mais pequenos é realmente prejudicial - sem poderem sequer levar de casa um objeto securizante que os ajude na transição, o de entrarem num lugar cheio de regras novas, algumas bastante rígidas e sem sequer poderem ver o rosto dos professores que ainda não conhecem.



Quais são as alterações que gostava de ver no próximo ano letivo?

Eu gostava que os adultos conseguissem deixar os seus medos de lado e perceber que precisamos de criar um ambiente de segurança emocional para as crianças. Neste momento, mais do que a saúde física (já que para as crianças esta infeção tem vindo a revelar-se maioritariamente benigna), considero que é a saúde mental das crianças que está em risco e isto precisa de ser reconhecido.

Todas as regras ou diretrizes para as escolas precisam de responder a uma pergunta básica: qual é o custo emocional de cada medida para as crianças? E é esta pergunta que ainda não vejo entrar na equação. Há medidas que não têm praticamente custos emocionais, como a lavagem frequente das mãos ou a troca de sapatos à entrada das escolas (apesar desta poder representar um peso extra no orçamento das famílias mais carenciadas) mas há outras, como o impedimento da entrada dos pais, que terão um custo emocional muito superior aos potenciais ganhos que dela poderão advir. Da mesma forma que, para um adolescente, ter o professor sempre de máscara tem um custo inferior ao que terá para um bebé ou mesmo para uma criança de três ou quatro anos. As crianças mais pequenas dependem mais das expressões faciais por isso, em muitos países, os educadores não usam máscara.

A principal alteração que eu gostaria de ver era o reconhecimento de que a saúde mental importa e também precisa de fazer parte da equação. Gostaria que todas as medidas tomadas tivessem isso em conta. Neste momento estou dentro de um grupo de mães, #assim não é escola, que pretende justamente que a segurança emocional nas escolas seja reconhecida como sendo tão importante como a física.

A Ordem dos Psicólogos também já se manifestou neste sentido e participei no envio de uma carta aberta a esta Ordem, que também pedia que isto fosse tido em conta e que, em 3 dias, foi assinada por quase 200 colegas. Isto mostra que há muitas pessoas conscientes de que a saúde mental importa e de que os direitos das crianças precisam de ser respeitados e de que as normas sanitárias não podem sobrepor-se ao bem-estar das crianças.



Quais são as medidas mais preocupantes?

A redução dos intervalos, a imposição do distanciamento físico entre crianças, o impedimento da entrada dos pais nas creches e jardins-de-infância sobretudo, o uso ininterrupto de máscara pelos educadores e a imposição da máscara a partir dos 10 anos, ao contrário daquilo que recomenda a OMS e que está a ser feito na esmagadora maioria dos países europeus, sendo que em muitos nem nos mais velhos estas são obrigatórias. A ideia de criar turnos sobretudo no quinto e sexto ano, também me preocupa porque os pais não trabalham apenas de manhã ou de tarde, o que significa que terão de arranjar soluções para os seus filhos caso só tenham aulas durante uma metade do dia, além de que estes horários irão reduzir o tempo que a criança poderia ter em família que, infelizmente, sabemos que já não costuma ser muito.





UMA CRIANÇA PRECISA DE SENTIR QUE SÃO OS ADULTOS QUE ESTÃO NO CONTROLO, SOBRETUDO NAS SITUAÇÕES DE STRESS



Que conversa devem ter os pais com os filhos para os prepararem?

O mais importante será dar às crianças a certeza de que estarão num ambiente seguro e em que irão ser cuidadas e protegidas. Por isso é muito importante que os pais passem a mensagem de que confiam na escola. Mas também é importante que não façam com que as crianças se sintam demasiado responsáveis pelo cumprimento das regras. Podem explicar que estamos numa altura nova em que há regras diferentes que lhes vão pedir para cumprir mas sempre sem passar a responsabilidade e o peso desse cumprimento para os seus ombros. Acho criminoso que se diga a uma criança que ela poderá ser responsável pela doença dos avós ou outros adultos da família. Isto dá-lhes um peso que elas não têm ainda como carregar e que só servirá para gerar ansiedade, medo, tristeza e angústia.

Uma criança precisa de sentir que são os adultos que estão no controlo, sobretudo nas situações de stress. Sem este sentimento de que os adultos sabem aquilo que estão a fazer uma criança fica desprotegida, demasiado vulnerável e ansiosa. Por isso os pais podem explicar que os adultos, este ano, criaram algumas regras novas para lidar com a situação da melhor forma que sabem e que será bom que elas as tentem cumprir mas passando sempre a ideia de que não acontecerá nenhuma desgraça se não forem capazes de o fazer em alguma situação.

Depois será importante que também se dê algum espaço às crianças, sobretudo às mais velhas, para falar de cada medida, para as questionar e mostrar como se sentem em relação a elas. Porque cumprir regras não é igual a não reconhecer que, por vezes, elas podem fazer-nos sentir mal ou desconfortáveis e é importante que as crianças tenham espaço também para reconhecer e falar desses sentimentos. As probabilidades de que as regras sejam cumpridas aumentam se lhes for dada essa liberdade de expressão, ao contrário do que por vezes temos tendência a pensar.



Como explicar – aos que terão de usar máscara – que será para cumprir?

Primeiro é importante dizer que a OMS só recomenda o uso da máscara para jovens a partir dos 12 anos e apenas em locais fechados no seu documento oficial, ao contrário do que tem sido veiculado em alguns órgãos de comunicação social. Justamente porque antes disso se considera que o custo dessa medida será demasiado elevado, ao mesmo tempo que as crianças não têm ainda capacidade para fazer um uso responsável da máscara.

Mas, tendo em conta que em Portugal se está a pensar implementá-la a partir dos 10, penso que é importante dar alguma leveza à questão e explicar que é uma regra que deverão tentar seguir mas também que não acontecerá nada de mal se não forem capazes de o fazer às vezes. É preciso é que os adultos à sua volta também percebam que não é fácil para uma criança de 10 ou 11 anos passar o dia inteiro de máscara e que estejam preparados para que o seu uso não seja propriamente o mais adequado.



Acha que estas mudanças vão ter impacto no rendimento escolar?

Com certeza. Uma criança para aprender precisa de se sentir segura. O clima de medo que ainda se vive dificulta essa segurança. Quando essa segurança não existe passamos a funcionar em modo de alarme e, nesse modo, torna-se muito mais difícil refletir e aprender o que quer que seja. Para aprender é preciso não ter medo de deixar entrar o mundo, é preciso manter a curiosidade e se estamos em modo de alarme é impossível manter isto. Além disso já há muitos estudos que demonstram que as crianças aprendem essencialmente em relação. As crianças que gostam dos professores e que sentem que eles também gostam delas aprendem melhor. O clima de medo, as medidas de distanciamento e o uso constante de máscara por parte dos professores podem dificultar este sentimento.



As crianças devem começar a ir à escola gradualmente – caso tenha ficado afastadas muitos meses? De que forma?

Depende da idade. Para os mais velhos, a partir do primeiro ciclo, já não há tanta necessidade dessa adaptação gradual. Mas nos mais novos isto pode ser importante, sim. Nos mais pequenos o ideal seria que nos primeiros dias estivessem apenas uma ou duas horas na creche ou jardim-de-infância, de preferência na companhia dos pais. E, nas primeiras semanas, sempre que possível ficarem apenas de manhã, por exemplo.

Mas um aspeto fundamental dessa adaptação à creche ou jardim-de-infância, é mesmo a presença dos pais. Para que ela se faça da melhor forma e não implique apenas o desligar do sistema de alarme das crianças, essa presença é muito importante e não deveria ser descuidada. É verdade que as crianças se adaptam mesmo sem a ajuda e presença dos pais mas é importante compreender que essa adaptação tem um custo. As crianças adaptam-se até às piores circunstâncias mas sabemos que, muitas vezes, só anos mais tarde é que conseguimos perceber o preço que essa adaptação teve.

Se a presença dos pais não for de todo permitida pela escola, o mínimo, é que o educador ou auxiliar com quem a criança ficará a venha receber ao portão e que lhes sejam dados alguns minutos para fazer a transferência do apego dos pais para esse adulto, isto é essencial para que a criança sinta que ficará aos cuidados de alguém e não emocionalmente sozinha, que é o que acontece a uma criança quando fica com pessoas a quem ainda não está ligada o que, por sua vez, leva automaticamente ao despoletar do seu sistema de alarme, porque as crianças estão programadas para serem cuidadas por, pelo menos, um adulto responsável e acolhedor.





É PRECISO TAMBÉM ESTAREM MAIS ATENTAS AOS ECRÃS DO QUE É COSTUME, JÁ QUE MUITAS CRIANÇAS DURANTE ESTES MESES ACABARAM POR USÁ-LOS MAIS DO QUE SERIA DESEJÁVEL



As atividades de tempos livres devem ser uma porta de entrada na velha rotina?

Podem se forem algo de que a criança goste e se não forem em excesso. Muitas crianças hoje em dia estão sobrecarregadas com atividades em excesso e acabam por ter pouco tempo em família e de brincadeira livre que é sempre essencial mas, nos momentos de tensão ainda mais importantes se tornam. A brincadeira livre, de preferência ao ar livre e sem regras impostas é uma forma essencial das crianças libertarem o stress e permite-lhes ficarem realmente disponíveis para aprender por isso, em tempos difíceis, precisa de ser privilegiada mais do que nunca e acima de qualquer outra coisa.

As atividades de tempos livres podem, sobretudo, servir para que a criança se vá adaptando às novas regras num ambiente que, habitualmente, será um pouco mais descontraído e mais lúdico, se bem que os bons professores também o saberão fazer mesmo durante as aulas.



Que cuidados os pais devem ter nesta fase?

Devem estar mais atentos às reações da criança e perceber se realmente ela está a lidar bem com a situação. As crianças nem sempre falam diretamente do que sentem mas mostram-no bem com os seus comportamentos. Depois precisam de encontrar realmente tempo para estarem juntos e disponibilidade para falarem e tempo para que as crianças possam brincar livremente, na rua de preferência.



É preciso também estarem mais atentas aos ecrãs do que é costume, já que muitas crianças durante estes meses acabaram por usá-los mais do que seria desejável e agora haverá a tentação de passarem o seu tempo livre ainda desta forma. Isto é bastante prejudicial e bloqueia o instinto para brincar livremente que é uma forma essencial de libertar o stress na infância. Todas as atividades ao ar livre neste momento também devem ser privilegiadas, não só porque uma questão de saúde física mas também para combater os efeitos do isolamento que podem ter vivido.



A relação com os avós terá de mudar, no caso daqueles que os iam buscar à escola?

Cada família deverá avaliar por si essa situação. Não sou médica por isso não posso avaliar essa questão. O importante é saber que, no caso daqueles avós que fazem realmente parte da estrutura emocional da criança isso também não pode ser descuidado e é importante que se encontrem formas de manter essa relação. Até porque, para muitos avós, ela também será essencial para o bem-estar e qualidade de vida e sabemos que quando as pessoas estão felizes o seu sistema imunitário também trabalha melhor.



Acha que se deve conversar com as crianças – dependendo das idades – sobre a hipótese de uma segunda vaga e de puderem voltar a ficar em casa?

Não acho que valha a pena sofrer por antecipação. As crianças não precisam de pensar nos piores cenários para se prepararem. Só precisam que os adultos importantes para elas estejam confiantes e lhes transmitam essa confiança. No caso de realmente ser necessário ficarem em casa novamente, bastará falarem sobre isso quando acontecer. Se começamos a falar disso antes corremos o risco de lhes criar alguma ansiedade e de mostrar que nós também estamos inseguros e sem saber muito bem o que irá acontecer.

Claro que no caso de uma criança perguntar se essa possibilidade existe, podemos responder honestamente, se acreditamos que é real, podemos dizer simplesmente que essa é uma hipótese mas que não vale a pena pensar nisso porque não serve de muito sofrer antes do tempo.

Mas a forma de lidar com isto também dependerá da maneira como a criança viveu o período de confinamento. Se tiver sido um período mais ou menos tranquilo não fará muito mal dizer que essa possibilidade existe. Mas, se foi de alguma forma uma altura traumática (como terá sido para muitas crianças, principalmente para aquelas que ficaram mesmo sem sair de casa durante várias semanas) poderá ser importante descansar a criança e dizer que os adultos estão a fazer tudo o que é possível para que não se volte a repetir.