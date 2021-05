Há exames de melhoria de nota? Sim, mas não se sabe em que moldes

O Governo quis acabar com estes exames, mas a Assembleia da República alterou a lei, com os votos contra do PS. Contudo, ninguém quis decidir como serão e o que vão valer, "culpa" do desnorte numa comissão que deveria ser especializada.

Devido à pandemia de covid-19, os alunos do ensino secundário foram impedidos de realizar exames para melhorar a classificação interna e a média de candidatura ao ensino superior. A 27 de abril, foi votada uma alteração para se realizarem exames nacionais com vista a subir a média, apesar dos votos contra do partido do Governo. Portanto, haverá exames.



Contudo, a nova lei ainda não foi promulgada e durante o debate sobre a sua aplicação, ficou tudo em aberto.



Já abriram as inscrições?

"Não se conhecem ainda prazos nem as percentagens que as notas desses exames irão valer na avaliação geral dos alunos", avisa Eduardo Filho, presidente da associação de apoio aos estudantes Inspiring Future, que redigiu a própria alteração à lei entretanto votada e aprovada, mas com alíneas modificadas.