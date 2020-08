Miguel Bastos Araújo alerta para a grande incerteza sobre que legado climático é que vamos deixar no futuro e ainda para o impacto humano no planeta do consumo. Desde 2007 no Museu Nacional de Ciências Naturais de Madrid, de que é vice-diretor, é ainda professor nas universidades de Évora e Copenhaga e presidiu ao comité de especialistas que atribuiu o Prémio Gulbenkian de 2020 a Greta Thunberg.





A natureza é um sistema complexo que se auto-organiza no sentido da otimização do consumo da energia disponível. Nós tendemos a ver-nos como estando fora do filme dos ciclos naturais, mas não deixamos de ser matéria disponível para consumo. À medida que aumentamos a nossa posição de dominância nos ecossistemas, aumentamos a nossa exposição a organismos que nos possam usar como hospedeiros. No passado, dizimámos os grandes predadores que nos viam como fonte de alimento e hoje continuamos a usar a inteligência, o conhecimento e a tecnologia para erradicar as fontes de risco que, atualmente, são as bactérias e os vírus. Mas é uma corrida contra o tempo. Quanto mais abundantes formos, mais depressa teremos de ser capazes de inovar para manter o nosso êxito.