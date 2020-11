Estabelece a comunicação com os espíritos durante uma sessão que dura cerca de uma hora e que custa 100 euros. Já fazia consultas online, mas durante a pandemia, o telefone e o Whatshapp tornaram-se as únicas vias de contacto possíveis. E como é que a ligação energética é conseguida não sendo presencial? "É igual estar em presença ou em videochamada porque a energia flui igualmente e isso é o que conta", explica Menna de Sá Correa. A médium, de 46 anos – que estudou psicologia e que começou a trabalhar exclusivamente a espiritualidade aos 22 – explica que nesta fase, as pessoas precisam de se agarrar a alguma coisa, ter respostas para o que estamos a passar e como vai ser o dia de amanhã: "O que faço é o que chamo de ‘colo espiritual’, dar conforto com as mensagens transmitidas pelo mundo espiritual. Mais do que o medo de adoecer, as pessoas estão preocupadas com a parte profissional. Tem de haver otimismo e muita flexibilidade para aceitar esta nova forma de estar na vida e saber contornar".

As energias com quem contacta anteciparam esta situação?

Os espíritos são muito sábios na forma como transmitem as coisas. Não dizem, vem aí um vírus, isso não. Mas em muitas sessões as pessoas perguntavam-me sobre os negócios e houve alertas de que não era o tempo certo para o fazer. Tive uma pessoa que queria expandir um franchising e eu disse que não era a altura para avançar. Ela não encaixou e ligou-me depois a insistir. Eu perguntei se tinha ouvido a gravação [as sessões são gravadas e enviadas pelo whatsaap]. Ela continuava a dizer que o negócio era muito bom e, como eu digo sempre, existe o livre arbítrio, ou seja, eu posso dizer para a pessoa virar à direita e ela entender virar à esquerda. Cada um faz o que entende. Ela acabou por não ir em frente com o negócio e já me ligou a dizer que se tivesse ido atrás do seu impulso, estaria numa situação complicada.

Nas últimas sessões houve alguma mensagem que a tenha impressionado?

Quando estou numa sessão, posso impressionar-me com alguma coisa na altura mas assim que termina desligo. Digo as coisas que me estão a transmitir sem tomar consciência, quem está a receber é que tem o impacto. Mas as mensagens têm sido muito fortes ultimamente. O que me impressiona é que as pessoas quando inicialmente estão preocupadas com a parte profissional, mas ao longo da sessão vão ouvindo o que lhes é dito e só no final fazem as perguntas. O curioso é que nessa parte já não perguntam pelo trabalho, deixa de ter importância, porque a informação que vem de cima é de tanto conforto, que deixa a pessoa tranquila.

No mundo espiritual existe alguma inquietação com o que se está a passar neste plano?

Não. Pode parecer estranho, mas se isto está a acontecer é porque há um bem maior. Eu acredito. O Universo não quer que o mundo acabe, o que se está a pedir é que a vibração das pessoas mude. Não podemos viver no medo. Até costumo dizer, a brincar, que este vírus já não é um inimigo.

Esta situação vai prolongar-se por muito mais tempo? Nunca fiz essa pergunta, sobre o que vai acontecer. Faço sempre a pergunta de como podemos ir vivendo isto, o que é diferente. Se isto vai durar muito tempo? Depende de nós. Não só da responsabilidade de conter a propagação, mas dos nossos comportamentos diários.

Já lhe apareceram céticos que vão só para testar?

Não acredito muito nos céticos. Acho que as pessoas têm vergonha de assumir que acreditam. A mediunidade ainda é conotada com bruxaria. E não é nada disso. É uma coisa muito simples, é um dom que nasce com uma pessoa, como o talento para desenhar, tocar ou cantar.

Também há espiritos céticos? Como faz a comunicação com eles?

É engraçado. Alguns dizem mesmo que achariam que a comunicação não seria possível porque nunca acreditaram nestas coisas. Isso acontece imensas vezes.

Os espíritos gostam de comunicar?

Gostam de sentir que são lembrados e alguns – que em vida não estavam bem com a pessoa que tenho à frente – reconhecem que erraram e têm necessidade de vir dizer que não estiveram bem, mas que agora estão noutra vibração, a cuidar. Lembro-me de um que disse "obrigado por teres vindo". Isto quer dizer que a comunicação ajudou o espírito a tomar consciência do que fez. No plano espiritual é possível entender muitas coisas e isso traz-lhes desenvolvimento.

São todos bons?

Não há maus espíritos. Às vezes, há pessoas que me dizem, tenho tudo a avariar-se lá em casa, deve ser um espírito mau que anda ali. A má vibração somos nós que a provocamos, com o nosso nervosismo e como somos energia tudo à nossa volta é influenciado.

Qual foi a situação que mais a sensibilizou nas suas sessões?

Estou a lembrar-me de um casal que perdeu uma filha. Criei um laço especial com aqueles pais porque também sou mãe. Eles apareceram-me sem grande convicção, mas assim que as mensagens começaram a surgir, quando descrevi a menina e a forma como ela comunicava com a mãe, enquanto esteve no hospital – que era com as mãos em forma de coração – perceberam que era mesmo a energia da filha que estava ali. Eles viviam numa dor muito profunda, e claro que o sofrimento ainda está lá, mas aliviou muito porque ajudou-os a aceitar a partida da filha. Por exemplo, o pai não era capaz de passar uma semana sem ir ao cemitério e, numa outra sessão, a mãe pediu-me para, que de alguma maneira, a filha desse um sinal ao pai para parar com aquela obsessão. Ela disse que o pai precisava daquele momento e que um dia, naturalmente, deixaria de ir. De facto deixou, quando surgiu a covid.

Há pessoas que vão para comunicar com determinado espírito e ficam dececionadas se ele não surge?Sim. Quando a sessão começa, as pessoas não dizem absolutamente nada, eu é que começo a falar sobre as energias que vão surgindo. Houve uma mãe que veio para comunicar com o filho e apareceram outras energias que ela tinha no mundo espiritual. No fim, perguntou-me porque é que o filho não tinha surgido. Aí estabeleci a comunicação e o filho disse que não havia aparecido porque a mãe ainda não tinha aceitado a sua partida. Para ela, ele continuava lá em casa, falava dele como se existisse, e a mãe confirmou que era verdade. O espírito está na vibração em que nós o colocamos.

Há muita gente que se "vicia" nesta comunicação?

Não gosto que as pessoas fiquem dependentes da comunicação com o mundo espiritual, mas tenho algumas pesoas que não dão um passo sem consultarem. Além da comunicação com os entes queridos, eu acedo ao campo energético, que me indica, por exemplo, se é ou não a melhor altura para fazer uma venda ou assinar um contrato.

Quem são as pessoas que a procuram?

É muito transversal, mas o target é médio alto. Desde médicos, passando por professores, a padres.



Tem clientes famosos?

Sim... para mim são pessoas iguais às outras.

Com que idade descobriu o seu dom?

Quando era pequena, via uma criança sempre ao pé de mim que brincava comigo. Estava longe de imaginar que aquela criança era um espírito, só mais tarde percebi. Na escola, os outros afastavam-se de mim porque não percebiam porque é que eu falava com o invisível.

Era alguém ligado a si? Continua a aparecer-lhe?

Não. E nunca mais apareceu.

Como desenvolveu essa capacidade?

Em casa via coisas estranhas, dizia à minha mãe e ela um dia decidiu comprar-me um baralho de cartas. A minha mãe trabalhava na rádio e na altura as colegas dela pediam-lhe para me perguntar o que é que eu achava disto ou daquilo. Eu via nas cartas e as coisas até aconteciam.

Também lança cartas?

Não. Comecei por deitar cartas, mas em 2005 assumi esta minha capacidade. Fiz formação com mediuns ingleses em vários workshops, fui desenvolvendo e continuo a aprofundar.

Atende quantas pessoas por dia?

Depende. Há dias em que atendo quatro.

Tem algum ritual entre as consultas?

Nenhum. Há quem faça "limpeza" entre consultas. Eu não faço nada nem consigo entender quem o faz. Cada um funciona à sua maneira e a única coisa que faço é um rápido exercício de respiração para aceder ao mundo espiritual.

Como vê as energias? Têm rosto, roupa, cheiro?

Boa pergunta! A energia surge com particulas de luz que se vão deslocando e formam um vulto energético de quem está ali. Às vezes aparecem como estavam cá na Terra, com roupa, mas o espírito é luz. Os cheiros, paladares e outros detalhes também são sentidos e querem sempre dizer alguma coisa. Quando eu peço evidências, mostram fotografias e objetos. Por exemplo, há tempos apareceu a energia de um pai e eu sentia o picotar de umas agulhas. Pensei em tatuagem e a pessoa que estava à minha frente disse que tinha acabado de fazer uma tatuagem em homenagem ao pai.

Há espíritos mais simpáticos e afáveis do que outros?

Eles trazem a evidência de como estavam neste plano. Ou seja, se a minha mãe era uma pessoa fechada, ela aparece fechada, mas isto não quer dizer esteja assim no mundo espiritual, mas é assim que eu a vou identificar. No campo espiritual não há distanciamento social (risos).

E aparecem acompanhados por outras energias?

Sim. Às vezes, eu digo, por exemplo, que a energia do pai aparece com a da avó, e a pessoa diz-me: ‘ah, não pode ser, eles não se davam nada bem’. Isso não existe nesta linha. Existia apenas na Terra. Quando o espírito sai do corpo é luz e não está agarrado a esses sentimentos.

Também lhe aparecem animais?

Sim. E há quem faça a sessão para saberem dos seus animais que partiram, não querenm saber de mais ninguém. A comunicação é feita por evidências, claro, no sentido do que ele fazia quando estava feliz e do que gostava. Geralmente ficam sempre ao lado dos donos, o que faziam cá continuam a fazer noutro patamar.

Ao longo da vida vamos acumulando espíritos de pessoas que nos foram próximas e que ficam connosco. Já lhe aconteceu ter alguém com uma "fila de espera" de energias a quererem comunicar?

No início de uma sessão surgem vários espíritos e cabe a nós, mediuns, fazer o filtro e ligar-me à alma de quem está à minha frente e perceber o que a trouxe ali, quem está no seu coração, quem quer ouvir. Tem de haver esta comunicação de alma para alma, porque se não for assim, vai aparecer a avó, o tio, o padrinho, mas não eram aquelas energias que estava à espera.

O que é que as energias lhe têm dito sobre os estes tempos estranhos?

Temos que saber viver com esta energia de uma forma diferente e se aceitarmos a vida flui naturalmente. Se são tempos difíceis? Claro que são! Mas a Humanidade já viveu outros "covids" ao longo da sua existência. Isto é mais um alerta para o ser humano confiar, para nos sentirmos livres, sem medo, mas tendo a consciência de que vivemos uma situação delicada.

O que as pessoas procuram saber agora?

Não sinto tanto a preocupação com a pandemia. Além da comunicação em em que as pessoas querem acima de tudo saber se quem partiu está bem, agora também querem saber como vai ficar a parte profissional.