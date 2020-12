Não, as crianças não namoram

"Amorinha" é o petit nom que Madalena, de 7 anos, deu ao menino da sua sala que para ela é o "mais especial". Mas ninguém na escola, muito menos ele, sabe da alcunha – é um segredo que ela partilha apenas com o pai e a mãe. "Quando lhe perguntámos porque é que ela lhe chama ‘amorinha’, explicou que era por ele ser baixinho, fofinho e muito querido. Mas a Madalena não brinca com o seu "apaixonado" porque ele não pode desconfiar que ela gosta dele", conta a mãe, Marisa Horta, à SÁBADO.

Sempre que as crianças, em idade pré-escolar ou no primeiro ciclo, começam a dizer que "gostam" de um menino ou de uma menina da escola, isso é normal – afirmam os especialistas. "Nestas fases, ‘brincar aos adultos’ é um comportamento normativo. Eles andam com as antenas ligadas, absorvem muito e aprendem por modelagem. Quando estão ao telefone, os pais é que acham que os meninos são surdos. Estes namoros infantis não têm conotação sexual, fazem parte do imaginário e do processo de crescimento: ensaiar o mundo dos mais velhos. É assim que se cresce". E o que dizer se eles anunciam: "Mãe, estou apaixonada por um menino lá da escola"?. "Se a criança contar aos pais que tem um namorado, não se deve cortar a conversa. Isso nunca! Devemos ouvi-los, mostrar-nos curiosos e deixá-los desenvolver a ideia para que contem mais", explica à SÁBADO, Susana Oliveira, especialista em psicologia infantil.