O rei britânico revelou esta semana que foi diagnosticado com cancro. Uma clareza de diagnóstico que poucas vezes se viu ao longo da história.

Carlos III bem anunciou que queria um reinado diferente do da mãe, mais aberto e moderno. Acabou por mostrá-lo logo no arranque deste ano, quando anunciou que ia submeter-se a uma intervenção para tratar a próstata aumentada (condição benigna). Uma semana depois desta intervenção, anunciou que tinha sido diagnosticado com cancro.